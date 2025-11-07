Φρένα αεροσκάφους τυλίχθηκαν στις φλόγες αμέσως μετά την προσγείωση του στο αεροδρόμιο του Μπρίσμπεϊν, με 180 επιβάτες να βρίσκονται εντός του.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στα φρένα λίγο μετά την προσγείωση της πτήσης Virgin Australia 454, η οποία είχε απογειωθεί από το Ντάργουιν και προσγειώθηκε περίπου στις 7 το απόγευμα της Πέμπτης.

Πολλά πυροσβεστικά συνεργεία έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να θέσουν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο.

«Η φωτιά κατασβέστηκε γρήγορα και όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος αποβιβάστηκαν κανονικά και με ασφάλεια», ανέφερε η Virgin Australia σε ανακοίνωσή της.

«Ευχαριστούμε το πλήρωμά μας και τους πυροσβέστες του αεροδρομίου για την άμεση ανταπόκριση. Η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματός μας αποτελεί πάντα την ύψιστη προτεραιότητά μας».

Κανείς από τους 178 ανθρώπους που επέβαιναν στην πτήση δεν τραυματίστηκε.

Το αεροσκάφος έχει αποσυρθεί προσωρινά από τα δρομολόγια, ενώ μηχανικοί το εξετάζουν για να διαπιστωθούν τα αίτια του περιστατικού.

Το αεροδρόμιο του Μπρίσμπεϊν επιβεβαίωσε στη Daily Mail ότι δεν σημειώθηκαν καθυστερήσεις, ακυρώσεις ή άλλες επιπτώσεις λόγω της φωτιάς.

Η Virgin Australia δεν αναμένει να υπάρξουν επιπτώσεις στο πρόγραμμα των πτήσεων της Παρασκευής.