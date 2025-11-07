Τουλάχιστον ένας εργαζόμενος σκοτώθηκε και έξι ακόμη παραμένουν εγκλωβισμένοι μετά την κατάρρευση μιας μεγάλης κατασκευής σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της Νότιας Κορέας, όπου γίνονταν εργασίες προετοιμασίας για κατεδάφιση, σύμφωνα με την πυροσβεστική και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Εργαζόμενοι βρίσκονταν στη διαδικασία κατεδάφισης πελώριας μεταλλικής κατασκευής όταν κατέρρευσε χθες.

Δύο άνθρωποι διασώθηκαν αμέσως μετά την πτώση της κατασκευής στο έδαφος και άλλοι δυο εντοπίστηκαν λίγο αργότερα στα συντρίμμια, είπε σε δημοσιογράφους ο Κιμ Τζουνγκ-σικ, αξιωματικός της πυροσβεστικής.

One dead in South Korea power plant collapse as safety fears hamper rescue https://t.co/HDmcb2uy5i — Reuters Asia (@ReutersAsia) November 7, 2025

Ο θάνατος ενός εργαζομένου διαπιστώθηκε νωρίς σήμερα και η κατάσταση άλλου ενός παραμένει ασαφής, πρόσθεσε.

Τα σωστικά συνεργεία χρησιμοποιούν συσκευές εντοπισμού θερμότητας, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και διάφορους αισθητήρες στο πλαίσιο της επιχείρησης για τον εντοπισμό των παγιδευμένων εργαζόμενων, όμως το εγχείρημα δυσκολεύει το ότι υπήρξε περαιτέρω συντριβή της μεταλλικής κατασκευής.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζε-μιουνγκ, που χαρακτηρίζει προτεραιότητα τη βελτίωση της εργασιακής ασφάλειας, έδωσε εντολή οι αρχές να μη φεισθούν καμιάς προσπάθειας στο πλαίσιο της επιχείρησης για τη διάσωση των εργαζομένων που παγιδεύτηκαν.