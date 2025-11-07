Επεκτείνεται μέχρι το τέλος του 2026 το μέτρο που δίνει έκπτωση φόρου έως 16.000 ευρώ για δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής ή αισθητικής αναβάθμισης ακινήτων, είτε πρόκειται για κατοικίες είτε για επαγγελματικά κτίρια. Η έκπτωση κατανέμεται σε πέντε χρόνια, με ανώτατο όριο 3.200 ευρώ ετησίως, και αφορά δαπάνες που εξοφλούνται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και με παραστατικά διαβιβασμένα στην ΑΑΔΕ.

Αν η ανακαίνιση μιας κατοικίας πραγματοποιηθεί το 2026, η μείωση φόρου που θα εξασφαλίσει ο φορολογούμενος μπορεί να φτάσει έως 3.200 ευρώ κάθε χρόνο από το 2027 έως το 2031.

Αν η έκπτωση υπερβαίνει τον φόρο που αναλογεί, η διαφορά δεν επιστρέφεται, δεν συμψηφίζεται και δεν μεταφέρεται σε επόμενα έτη. Το ίδιο ισχύει για συζύγους ή συμβαλλόμενους σε σύμφωνο συμβίωσης.

Τι προβλέπει η νέα απόφαση

Η νέα απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζει τα εξής:

1. Οι «επιλέξιμες δαπάνες»:

Αφορούν όλα τα κτίρια ανεξαρτήτως της χρήσης τους, εφόσον δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν εντάσσονται σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων ή άλλα προγράμματα ή δράσεις επιχορήγησης.

Αναγνωρίζονται για τη μείωση του φόρου, εφόσον:

α) Πραγματοποιούνται από 1/1/2024 έως και 31/12/2026 σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και η προμήθεια των αγαθών και η παροχή των σχετικών υπηρεσιών πραγματοποιείται από επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη φορολογική κατοικία τους ή διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και

β) δεν έχουν εκπέσει ως δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα επιχειρηματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ.

2. Το ανώτατο συνολικό ποσό των «επιλέξιμων δαπανών» και της μείωσης του φόρου που δικαιούται ο φορολογούμενος είναι το ποσό των 16.000 ευρώ, για όλα τα έτη εφαρμογής του μέτρου.

3. Το ποσό της δαπάνης για την αγορά αγαθών που λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του φόρου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 του ποσού των δαπανών για τη λήψη υπηρεσιών.

4. Η μείωση που δικαιούται ο φορολογούμενος κατανέμεται στο έτος που πραγματοποιείται η δαπάνη ή μέρος αυτής και στα τέσσερα επόμενα έτη, με το ανώτατο ετήσιο ποσό μείωσης να ανέρχεται στο ποσό των 3.200 ευρώ.

Αν το ποσό της μείωσης που δικαιούται ο φορολογούμενος για το οικείο φορολογικό έτος είναι μεγαλύτερο από τον φόρο που αναλογεί, το πλεονάζον ποσό δεν επιστρέφεται, δε συμψηφίζεται με άλλη φορολογική υποχρέωση, δεν μεταφέρεται και δεν εκπίπτει σε επόμενο φορολογικό έτος ούτε μεταφέρεται προς έκπτωση στον άλλο σύζυγο ή στο έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης.

Η πληρωμή των δαπανών ανακαίνισης και επισκευής των ακινήτων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό μέσο (e-banking, κάρτες, ηλεκτρονικά πορτοφόλια κ.λπ.) και τα παραστατικά να έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ.

Οι δαπάνες

Οι επιλέξιμες υπηρεσίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

Ενεργειακές παρεμβάσεις:

Θερμομόνωση

Αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων

Εγκατάσταση/αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης-ψύξης

Συστήματα αυτοματισμού (έξυπνοι θερμοστάτες κ.λπ.)

Φωτοβολταϊκά και μπαταρίες

Παραγωγή ζεστού νερού με ΑΠΕ

Μηχανικός αερισμός με ανάκτηση θερμότητας

Αναβάθμιση φωτισμού κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών

Λειτουργικές και αισθητικές εργασίες:

Υδραυλικά – ηλεκτρολογικά

Συντήρηση/επισκευή στέγης

Βαψίματα και επισκευή τοιχοποιίας

Συστήματα σκίασης

Ανανέωση ή εγκατάσταση ανελκυστήρα

Σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων

Στα υλικά που αναγνωρίζονται περιλαμβάνονται υλικά θερμομόνωσης, κουφώματα, φωτοβολταϊκά και μπαταρίες, συστήματα ζεστού νερού από ΑΠΕ, υλικά ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων.