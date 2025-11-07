Εισοδηματικές «ανάσες» παίρνουν οι συνταξιούχοι με νέες παρεμβάσεις, οι οποίες θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται από το τέλος του μήνα. Η αρχή γίνεται στις 28 Νοεμβρίου με την καταβολή της ενίσχυσης των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους, ενώ πριν τα Χριστούγεννα οι συνταξιούχοι θα δουν την αύξηση στις αποδοχές τους. Από τον πρώτο κιόλας μήνα του 2026, οι έχοντες εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ θα έχουν μικρότερη παρακράτηση φόρου λόγω εφαρμογής της νέας φορολογικής κλίμακας, ενώ οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα λάβουν τη μισή αύξηση που προβλέπεται για τις συντάξεις το 2026.

Η κυβέρνηση ενεργοποιεί στοχευμένες παρεμβάσεις για εκατομμύρια συνταξιούχους με στόχο την ενίσχυση του εισοδήματος μέσα στο 2026. Ειδικότερα:

1. Αυξήσεις συντάξεων έως 65 ευρώ τον μήνα: Πριν από τα Χριστούγεννα, με την πληρωμή των συντάξεων Ιανουαρίου 2026, θα δοθεί η αύξηση 2,4%, η οποία θα φέρει:

12 ευρώ το μήνα για συντάξεις των 500 ευρώ

31 ευρώ/μήνα για συντάξεις των 1.300 ευρώ

65 ευρώ/μήνα για συντάξεις των 2.700 ευρώ

Σε ετήσια βάση, το όφελος θα κυμανθεί από 150 έως 780 ευρώ.

Δεν θα λάβουν αύξηση όσοι παίρνουν προσωρινή σύνταξη, έως ότου εκδοθεί η οριστική, ενώ οι επικουρικές παραμένουν παγωμένες για μία ακόμη χρονιά.

2. Επίδομα 250 ευρώ: Η μόνιμη οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί στις 28 Νοεμβρίου αυτόματα από τον ΕΦΚΑ. Θα λάβουν 250 ευρώ οι μεμονωμένοι συνταξιούχοι και 500 ευρώ τα ζευγάρια συνταξιούχων.

Εξαιρούνται:

Όσοι είναι κάτω των 65 ετών

Όσοι έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά

Όσοι εργάζονται ή εισέπραξαν αναδρομικά το 2024

Όσοι λαμβάνουν πρόωρη σύνταξη

Δικαιούχοι ΚΕΑ, επιδόματος τέκνων και γυναίκες με μειωμένες συντάξεις

3. Προσωπική διαφορά: Από 1η Ιανουαρίου 2026, οι 671.584 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα λάβουν τη μισή αύξηση, ενώ από το 2027 θα δοθεί ολόκληρη.

Για παράδειγμα:

Αν η αύξηση είναι 30 ευρώ και η προσωπική διαφορά 25 ευρώ, το καθαρό όφελος είναι 15 ευρώ.

Αν η διαφορά είναι 5 ευρώ, το όφελος φτάνει τα 25 ευρώ.

4. ΕΑΣ (Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων): Μπορεί να παραμένει για 440.000 συνταξιούχους, αλλά 120.000 εργαζόμενοι συνταξιούχοι με σύνταξη άνω των 1.400 ευρώ θα δουν μικρή αύξηση στις καθαρές αποδοχές τους, καθώς παγώνει η επιβάρυνση για όσους διακόψουν οριστικά την εργασία τους.

5. Μείωση φορολογίας: Οι συνταξιούχοι με εισόδημα άνω των 10.000 ευρώ θα ωφεληθούν από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, ενώ όσοι έχουν εισόδημα έως 833 ευρώ τον μήνα παραμένουν αφορολόγητοι. Τονίζεται ότι το ετήσιο εισόδημα της πλειονότητας των συνταξιούχων είναι κάτω από 10.000 ευρώ (833€ το μήνα), όριο για το οποίο δεν προβλέφθηκε καμία αλλαγή στη φορολογική κλίμακα.