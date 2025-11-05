Τέσσερα νέα μέτρα συνολικού ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση μέσα στους επόμενους δύο μήνες, με στόχο τη στήριξη 2,6 εκατομμυρίων συνταξιούχων και τη μείωση του κόστους ζωής για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.
Η αρχή θα γίνει στις 28 Νοεμβρίου, με την καταβολή του νέου ετήσιου επιδόματος των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας. Περίπου 1,4 εκατομμύρια πολίτες θα λάβουν αυτόματα το ποσό — χωρίς αιτήσεις ή γραφειοκρατικές διαδικασίες. Το βοήθημα είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο.
Την ίδια ημέρα θα πιστωθεί και η επιστροφή ενοικίου σε περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά φέτος. Το μέτρο αφορά και δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχους ενοικιαστές, οι οποίοι θα δουν το κράτος να καλύπτει το 8% του ετήσιου κόστους στέγασης, επιστρέφοντάς τους το ένα δωδέκατο των ενοικίων που πλήρωσαν μέσα στο έτος.
«Σε μια περίοδο έντονων πληθωριστικών πιέσεων, η κυβέρνηση οφείλει να στηρίξει όσους έχουν σταθερό εισόδημα, αλλά δεν μπορούν να εργαστούν λόγω ηλικίας ή αναπηρίας. Οι χαμηλοσυνταξιούχοι είναι πάντα οι πιο ευάλωτοι όταν αυξάνεται το κόστος ζωής. Με αυτές τις παρεμβάσεις, που είναι μόνιμου χαρακτήρα, ενισχύουμε ουσιαστικά το εισόδημά τους», τόνισε κυβερνητικό στέλεχος.
Αυξημένες συντάξεις και νέες φοροελαφρύνσεις
Το τρίτο μέτρο θα ενεργοποιηθεί τον Δεκέμβριο, με την προκαταβολή των συντάξεων Ιανουαρίου, οι οποίες θα είναι αυξημένες βάσει του ετήσιου μηχανισμού προσαρμογής. Για το 2026 η αύξηση εκτιμάται στο 2% έως 2,5%, ποσοστό που υπολογίζεται από τον μέσο όρο ανάπτυξης και πληθωρισμού.
Για πρώτη φορά θα ωφεληθούν και οι 670.000 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά, που μέχρι σήμερα εξαιρούνταν από τις αυξήσεις. Φέτος θα λάβουν το 50% της αύξησης που αντιστοιχεί στους υπόλοιπους, ενώ από το τέλος του 2026 η προσωπική διαφορά καταργείται οριστικά, εξασφαλίζοντας ίσες αυξήσεις για όλους.
«Η ρύθμιση αυτή αποκαθιστά μια μεγάλη αδικία του νόμου Κατρούγκαλου και επιφέρει πραγματική αύξηση στο καθαρό εισόδημα πολλών συνταξιούχων», ανέφερε κυβερνητική πηγή με γνώση των θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης.
Το τέταρτο μέτρο θα τεθεί σε ισχύ από τον Ιανουάριο, όταν θα φανεί στις αποδοχές όλων η οριζόντια φοροελάφρυνση λόγω μείωσης των φορολογικών συντελεστών. Η μείωση της μηνιαίας παρακράτησης φόρου θα ενισχύσει περαιτέρω το καθαρό ποσό των συντάξεων, με το δημοσιονομικό κόστος για τους συνταξιούχους να εκτιμάται σε περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ.
Σταθερή και δίκαιη βελτίωση των συντάξεων
Χιλιάδες συνταξιούχοι θα λάβουν και τις τέσσερις ενισχύσεις, ενώ η πλειονότητα θα δει δύο ή τρεις από αυτές.
«Με τη δέσμη αυτών των παρεμβάσεων, εξασφαλίζεται μια σταθερή και δίκαιη αύξηση των συντάξεων, συνδεδεμένη με την πορεία της οικονομίας και τις πραγματικές ανάγκες των νοικοκυριών», δήλωσε ανώτερο κυβερνητικό στέλεχος.