Τέσσερα νέα μέτρα συνολικού ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση μέσα στους επόμενους δύο μήνες, με στόχο τη στήριξη 2,6 εκατομμυρίων συνταξιούχων και τη μείωση του κόστους ζωής για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Η αρχή θα γίνει στις 28 Νοεμβρίου, με την καταβολή του νέου ετήσιου επιδόματος των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας. Περίπου 1,4 εκατομμύρια πολίτες θα λάβουν αυτόματα το ποσό — χωρίς αιτήσεις ή γραφειοκρατικές διαδικασίες. Το βοήθημα είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο.

Την ίδια ημέρα θα πιστωθεί και η επιστροφή ενοικίου σε περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά φέτος. Το μέτρο αφορά και δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχους ενοικιαστές, οι οποίοι θα δουν το κράτος να καλύπτει το 8% του ετήσιου κόστους στέγασης, επιστρέφοντάς τους το ένα δωδέκατο των ενοικίων που πλήρωσαν μέσα στο έτος.