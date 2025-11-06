Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, υπογράμμισε την «εξαιρετική» αντίδραση της ομάδας του στο δεύτερο ημίχρονο, τονίζοντας παράλληλα ότι το παιχνίδι έγινε πιο εύκολο για τον «δικέφαλο του βορρά» όταν η Γιουνγκ Μπόις έμεινε με 10 παίκτες.



Αν και στο πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την αριθμητική υπεροχή που απέκτησε από το 6ο λεπτό, στο δεύτερο ημίχρονο κυριάρχησε απόλυτα, επικρατώντας 4-0 για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.



Μετά το τέλος του αγώνα, ο Λουτσέσκου μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και δήλωσε: «Να είμαστε ειλικρινείς και να παραδεχτούμε ότι το ματς έγινε εύκολο όταν έμειναν με 10 παίκτες στο 6ο λεπτό. Στο πρώτο μέρος προσπαθήσαμε να παίξουμε με έναν πιο ασφαλή τρόπο.



Στο δεύτερο μέρος αφήσαμε πίσω μας τις αμφιβολίες που είχαμε στο μυαλό μας, παίξαμε με αυτοπεποίθηση, με ενθουσιασμό. Δημιουργήσαμε ευκαιρίες, σκοράραμε, πήραμε μια μεγάλη σε έκταση νίκη αν και το σημαντικό είναι οι τρεις βαθμοί που πήραμε.



Στο πρώτο μέρος παίζαμε πιο αργά έχοντας στο μυαλό μας ότι έχουμε αρκετά λεπτά ακόμη μπροστά μας. Στο δεύτερο ημίχρονο η αντίδραση μας ήταν εξαιρετική και μας έδωσε αυτό το ξεχωριστό σκορ και τη σπουδαία νίκη σε μια όμορφη βραδιά για την ομάδα».