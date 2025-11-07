Τραγικός είναι ο θάνατος μιας μητέρας τεσσάρων παιδιών από την Ιντιάνα των ΗΠΑ, η οποία πυροβολήθηκε θανάσιμα όταν έφτασε σε λάθος διεύθυνση για τη δουλειά της ως καθαρίστρια. Ο σύζυγός της, ο οποίος την είδε να πεθαίνει, ζητά τώρα δικαιοσύνη.

Η 32χρονη Μαρία Φλορίντα Ρίος Πέρεζ πυροβολήθηκε θανάσιμα λίγο πριν από τις 07:00 το πρωί της περασμένης Τετάρτης, όταν η ίδια και ο σύζυγός της, Μαουρίσιο Βελάσκεζ, έφτασαν σε ένα σπίτι στο Γουάιτσταουν όπου είχαν προσληφθεί για να καθαρίσουν, σύμφωνα με το IndyStar.

Το ζευγάρι, που είναι αυτοαπασχολούμενοι καθαριστές, έλεγξε δύο φορές τη διεύθυνση και έκανε τον γύρο της γειτονιάς -ένα μικρό προάστιο περίπου 22 μίλια από το κέντρο της Ινδιανάπολης-, για να βεβαιωθεί ότι ήταν στο σωστό μέρος, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Καθώς προσπαθούσαν να βάλουν τα κλειδιά που τους είχαν δοθεί στην πόρτα του αρχοντικού σπιτιού –η Πέρεζ πείραζε τον αδέξιο σύζυγό της και του πήρε το μπρελόκ από τα χέρια-, ακούστηκε ένας πυροβολισμός και η μητέρα έπεσε αιμόφυρτη στο έδαφος.

«Δεν είχε καν βάλει το κλειδί στην πόρτα όταν άκουσα τον πυροβολισμό», είπε ο Βελάσκεζ στο IndyStar. «Είδα τη γυναίκα μου να κάνει δύο βήματα πίσω και μετά τα κλειδιά έπεσαν».

«Τότε έπεσε και πήγα να την πιάσω. Προσπαθούσα να την παρηγορήσω και να της πω ότι όλα θα πάνε καλά, αλλά έβλεπα το αίμα να τρέχει», περιέγραψε συντετριμμένος.

Την ίδια περίπου ώρα, έγινε μια κλήση στην αστυνομία για μια εισβολή σε οικία στη συγκεκριμένη διεύθυνση και, όταν έφτασε η αστυνομία, βρήκε τη μητέρα και τον ταραγμένο σύζυγό της στη βεράντα του σπιτιού. Μετά από προσπάθεια να τη σώσει, η Πέρεζ κηρύχθηκε νεκρή στο σημείο.

«Απλά προσευχηθείτε για την οικογένειά μου», είπε ο Βελάσκεζ για τα τέσσερα παιδιά του, ένα από τα οποία δεν έχει καν συμπληρώσει το πρώτο του έτος. «Δεν θα είναι εύκολο να τα μεγαλώσω».

Η αστυνομία απέκλεισε γρήγορα κάθε υπόθεση ότι το ζευγάρι είχε προσπαθήσει να διαρρήξει το σπίτι και επιβεβαίωσε ότι στην πραγματικότητα είχαν την εντύπωση ότι έμπαιναν σε ένα σπίτι που είχαν προσληφθεί για να καθαρίσουν.

«Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν δεν υποστηρίζουν ότι έλαβε χώρα διάρρηξη σε κατοικία», ανέφερε η αστυνομία σε δήλωσή της.

«Η απώλεια ζωής είναι πάντα μια βαθιά τραγωδία και οι προσευχές μας είναι με όλους όσοι έχουν πληγεί», πρόσθεσε η αστυνομία.

Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για την υπόθεση, ενώ δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Η Ιντιάνα έχει αυστηρούς νόμους «stand your ground» (υπερασπίσου τον χώρο σου) που επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες σπιτιών να χρησιμοποιούν θανατηφόρα βία για να προστατεύσουν τον εαυτό τους και την περιουσία τους.

«Όταν πρόκειται για κατοικία, τα άτομα μπορούν να χρησιμοποιήσουν εύλογη βία, συμπεριλαμβανομένης της θανατηφόρας βίας, εναντίον άλλου ατόμου», δήλωσε ο εισαγγελέας της κομητείας Μπουν, Κεντ Ίστγουντ, στο NBC News.

«Δεν έχουν καμία υποχρέωση να υποχωρήσουν, αυτό ορίζει ο νόμος. Το άτομο που χρησιμοποιεί αυτή τη δύναμη πρέπει να πιστεύει εύλογα ότι η δύναμη είναι απαραίτητη για να αποτρέψει ή να τερματίσει μια τρομερή εισβολή ή επίθεση στην κατοικία του», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ο Βελάσκεζ θέλει να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον θάνατο της συζύγου του. Το ζευγάρι ζούσε στην Ινδιανάπολη για έναν χρόνο, αναφέρει η New York Post.

«Ήταν ο έρωτας της ζωής μου», είπε. «Ήταν καλή σύζυγος και καλή μητέρα».

Το θύμα αφήνει πίσω της τρεις κόρες, ηλικίας 17, 10 και 8 ετών, και έναν γιο σχεδόν ενός έτους, ενώ ο σύζυγος προσπαθεί να μεταφέρει τη σορό της γυναίκας του στην πατρίδα τους στη Γουατεμάλα.