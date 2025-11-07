Η πρεσβεύτρια της Ουκρανίας στην Ουάσιγκτον, Όλχα Στεφανίσινα, δήλωσε στο πρακτορείο Bloomberg ότι η ουκρανική κυβέρνηση συνεχίζει τις «θετικές» διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την ενδεχόμενη αγορά πυραύλων κρουζ τύπου Τόμαχοκ και άλλων οπλικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς.

Μόλις την Κυριακή ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν εξετάζει το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να προμηθεύσει στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις τέτοιους πυραύλους.

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας ζήτησε από αυτήν της Σουηδίας να αρχίσει εκπαίδευση ουκρανών χειριστών και τεχνικών στα μαχητικά αεροσκάφη JAS 39 Gripen το συντομότερο δυνατόν, δήλωσε χθες Πέμπτη το βράδυ ο ουκρανός υπουργός Άμυνας Ντένις Σμίχαλ.

Ο κ. Σμίχαλ τόνισε σε δημοσιογράφους έχοντας δίπλα του τον σουηδό ομόλογό του Πολ Γιόνσον ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να στείλει προσωπικό σε σουηδικές βάσεις για να εκπαιδευτεί στα μαχητικά του τύπου αμέσως.