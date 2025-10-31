Το Πεντάγωνο ενέκρινε την αποστολή Tomahawk στην Ουκρανία, με τον Ντόναλντ Τραμπ να καλείται να πάρει την οριστική απόφαση, αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το Newsweek, το Πεντάγωνο κατέληξε σε αυτή την απόφαση, επειδή έκρινε ότι αυτό δεν θα βλάψει τα αποθέματα των ΗΠΑ.

Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω εντεινόμενων παγκόσμιων πυρηνικών εντάσεων και συνεχιζόμενης συζήτησης εντός της κυβέρνησης σχετικά με το πόσο μακριά πρέπει να προχωρήσει η υποστήριξη των πολεμικών προσπαθειών της Ουκρανίας κατά

Η Κοινή Επιτροπή Αρχηγών Στρατού παρέδωσε την εκτίμησή της στο Λευκό Οίκο νωρίτερα αυτό το μήνα, λίγο πριν τη συνάντηση του Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έχει παροτρύνει την Ουάσιγκτον να προμηθεύσει τα όπλα για να χτυπήσει εγκαταστάσεις πετρελαίου και ενέργειας βαθιά μέσα στη Ρωσία.

Σημειώνεται, ότι η προμήθεια πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία θέτει στρατηγικές και πολιτικές προκλήσεις για την κυβέρνηση Τραμπ. Οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς, με δυνατότητα να χτυπήσουν στόχους σε απόσταση έως και 1.000 μιλίων, θα ενισχύσουν σημαντικά την ικανότητα της Ουκρανίας να χτυπήσει ρωσικές υποδομές βαθιά μέσα στο εχθρικό έδαφος. Σύμφωνα με αξιωματούχους του Πενταγώνου που μίλησαν σε αμερικανικό ΜΜΕ, τα αποθέματα των ΗΠΑ θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τη μεταφορά χωρίς να αποδυναμώσουν την ετοιμότητα των ΗΠΑ, αλλά η απόφαση απαιτεί τελικά την εξισορρόπηση της αποτροπής, της διπλωματίας και της εσωτερικής πολιτικής.