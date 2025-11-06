Μετά τις νίκες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ και την ισοπαλία της ΑΕΚ, η Ελλάδα μείωσε τη διαφορά της από την Τσεχία στη βαθμολογία της UEFA.

Το βράδυ της Πέμπτης αποδείχθηκε ιδιαίτερα θετικό για τη χώρα μας. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε εκτός έδρας στη Σουηδία, ο ΠΑΟΚ συνέτριψε τη Γιουνγκ Μπόις, ενώ η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει ισοπαλία στο φινάλε απέναντι στη Σάμροκ Ρόβερς. Αθροιστικά, οι ελληνικές ομάδες συγκέντρωσαν 1.000 βαθμούς σε Europa League και Conference League, φέρνοντας την Ελλάδα πιο κοντά στον στόχο της 10ης θέσης και μειώνοντας την απόστασή της από την Τσεχία.

Η χώρα μας έφτασε τους 40.312 βαθμούς, μειώνοντας τη διαφορά από τους Τσέχους κατά 200 πόντους, παρόλο που η διαφορά παραμένει σημαντική. Ταυτόχρονα, διατηρούμε ασφαλή απόσταση από την Πολωνία και τη Νορβηγία που μας ακολουθούν. Σημειώνεται πως από τις τσεχικές ομάδες, η Πλζεν αναδείχθηκε ισόπαλη με τη Φενέρμπαχτσε, η Σπάρτα Πράγας ήρθε ισόπαλη με τη Ράκοβ, ενώ η Σίγκμα Όλομουτς κέρδισε τη Νόα.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA

10. Τσεχία 43.100

11. Ελλάδα 40.312

12. Πολωνία 38.875

13. Νορβηγία 38,187

14. Δανία 37.481

15. Ελβετία 33.100