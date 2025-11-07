Δύο Κολομβιανοί πολίτες, που η Μόσχα τους αποκαλεί «μισθοφόρους», καταδικάστηκαν σε 13 χρόνια φυλάκιση σε ουκρανική περιοχή υπό ρωσική κατοχή, καθώς συμμετείχαν στις ένοπλες δυνάμεις του Κιέβου, όπως ανακοίνωσε χθες Πέμπτη δικαστήριο στη Ντονέτσκ, στα ανατολικά.

Οι Αλεχάντρο Άντε, 48 ετών, και Χοσέ Αρόν Μεδίνα Αράντα, 37 ετών, καταδικάστηκαν για «τη συμμετοχή τους σε μάχες στο πλευρό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων», ανέφεραν εισαγγελείς μέσω Telegram.

Βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας στη Μόσχα εικονίζουν τους δυο άνδρες, με χειροπέδες και περιβολή κρατουμένων της Ρωσίας, να οδηγούνται σε δικαστήριο από αστυνομικούς με καλυμμένα τα πρόσωπα.

Οι δύο άνδρες φέρονται να πολέμησαν για λογαριασμό του στρατού της Ουκρανίας το 2023 και το 2024.

«Δεν ξέρω αν θα τους ξαναδούμε μια μέρα, αυτή είναι η θλιβερή πραγματικότητα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Σιέλο Πας, σύζυγος του Χοσέ Μεδίνα, προσθέτοντας πως δεν έχει μπορέσει να επικοινωνήσει με τον άνδρα της μετά την αιχμαλώτισή του και μιλώντας για «άδικη» καταδίκη.

«Είναι δύσκολο να αποδεχθούμε αυτή την είδηση», συμπλήρωσε η Άστριντ Μεδίνα, αδελφή του Χοσέ, τονίζοντας πως δεν είχε καμιά ενημέρωση για τη δίκη.

Τον Ιούλιο του 2024, η κολομβιανή εφημερίδα El Tiempo ανέφερε ότι οι δυο άνδρες συνελήφθησαν στο Καράκας, την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, από την αστυνομία της χώρας αυτής, συμμάχου της Ρωσίας.

Σύμφωνα με φίλο της οικογένειας του κ. Άντε που επικαλέστηκε η εφημερίδα, φόραγαν στολές του ουκρανικού στρατού όταν συνελήφθησαν στη Βενεζουέλα.

Η Ρωσία χαρακτηρίζει τους ξένους που πολεμούν στις τάξεις του ουκρανικού στρατού «μισθοφόρους», ιδιότητα ποινικά κολάσιμη με βάση τη νομοθεσία της, και όχι εθελοντές.

Ξένοι, ιδίως Βρετανοί, έχουν δικαστεί και καταδικαστεί από δικαστήριο σε ουκρανικές περιφέρειες υπό ρωσική κατοχή τα τελευταία τρία χρόνια.

Τον Μάιο, Αυστραλός καταδικάστηκε επίσης να εκτίσει 13 χρόνια κάθειρξη διότι πολέμησε εναντίον του ρωσικού στρατού στο πλευρό των ουκρανικών δυνάμεων από τον Μάρτιο ως τον Δεκέμβριο του 2024.

Τον Οκτώβριο του 2024 μοσχοβίτικο δικαστήριο επέβαλε ποινή κάθειρξης έξι ετών και δέκα μηνών σε εβδομηντάρη αμερικανό υπήκοο, τον Στίβεν Χάμπαρντ, επειδή ήταν «μισθοφόρος» στις τάξεις του ουκρανικού στρατού.

Στην άλλη πλευρά, οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν τον Απρίλιο τη σύλληψη δυο κινέζων υπηκόων, τους οποίους κατηγορούν πως πολέμησαν στις τάξεις του ρωσικού στρατού.