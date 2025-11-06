Η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής ανακοίνωσε σήμερα ότι έλαβε σήματα κινδύνου από 17 πολίτες της που έχουν ενταχθεί σε μισθοφορικές δυνάμεις στη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας και εργάζεται για να τους φέρει πίσω στην πατρίδα τους.

Οι άνδρες αυτοί δελεάσθηκαν για να πολεμήσουν με κερδοφόρα συμβόλαια απασχόλησης, αναφέρεται στη δήλωση. Όλοι είναι ηλικίας από 20 ως 39 ετών και είναι παγιδευμένοι στην εμπόλεμη ουκρανική περιφέρεια του Ντονμπάς, σύμφωνα με τη νοτιοαφρικανική κυβέρνηση.

«Ο πρόεδρος Σίριλ Ραμαφόζα διέταξε να διεξαχθεί έρευνα για τις συνθήκες που οδήγησαν στη στρατολόγηση αυτών των νέων ανδρών σ’ αυτές τις κατά τα φαινόμενα μισθοφορικές δραστηριότητες», αναφέρεται στη δήλωση.

Στη δήλωση δεν αναφέρεται για ποια πλευρά πολεμούσαν οι Νοτιοαφρικανοί.

Βάσει της νοτιοαφρικανικής νομοθεσίας, είναι παράνομο να παρέχουν οι πολίτες βοήθεια σε ξένες κυβερνήσεις ή να συμμετέχουν σε στρατούς ξένων κυβερνήσεων, εκτός αν έχουν άδεια από τη νοτιοαφρικανική κυβέρνηση, προστίθεται.

Τον Αύγουστο, η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής είχε προειδοποιήσει τους νέους ανθρώπους για ψεύτικες προσφορές εργασίας στη Ρωσία, οι οποίες κυκλοφορούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έπειτα από πληροφορίες ότι μερικές Νοτιοαφρικανές εξαπατήθηκαν και κατέληξαν να συμμετέχουν στην κατασκευή drones.