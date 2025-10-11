Σε απίστευτες δηλώσεις προχώρησε ο Κωνσταντίνος Πλεύρης, ο γνωστός δικηγόρος που υπερασπίστηκε και τη Χρυσή Αυγή, η οποία κρίθηκε ναζιστική εγκληματική οργάνωση.

Μιλώντας στον Κύπριο Ευρωβουλευτή Φειδία, ο οποίος συνεχίζει να δραστηριοποιείται ως YouTuber, ξεκαθάρισε πως «δεν πιστεύει στη Δημοκρατία».

Στη συνέχεια, δήλωσε ότι θέλει να γίνει επικεφαλής εκτελεστικού αποσπάσματος, σε περίπτωση που καταλυθεί το Πολίτευμα από συνταγματάρχες, που θα επιβάλλουν Χούντα, ώστε να προχωρήσει σε μαζικές εκτελέσεις Ελλήνων.

«Ξέρετε τι αξίωμα θέλω, αν γίνει μια Χούντα να μού δώσει; Επικεφαλής εκτελεστικού αποσπάσματος. Να λέω πυρ. Πρέπει να εκτελεστεί κόσμος», είπε χαρακτηριστικά.

Δείτε βίντεο: