Η Ρουμανία θα αντιμετωπίσει την Κυριακή (12/10) την Αυστρία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 και επικρατεί ένας μικρός χαμός με τον Ραζβάν Μαρίν της ΑΕΚ, καθώς δεν μπορούν να συμφωνήσουν στο αν μπορεί ή όχι να αγωνιστεί.

Όλα άρχισαν όταν ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, ομοσπονδιακός τεχνικός της Ρουμανίας, είπε στις δηλώσεις του πως ο χαφ της Ένωσης δεν είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με τους Αυστριακούς.

«Είναι μια κατάσταση που δεν υπάρχει άλλη λύση για τον Ραζβάν Μαρίν, από το να μην παίξει. Δεν έχει προπονηθεί όλη την εβδομάδα. Συμβαίνει σε πολλούς παίκτες, όταν παίζουν αλλάζουν ομάδες και οδηγούνται σε τραυματισμούς. Το πιο σημαντικό είναι γι’ αυτόν να επανέλθει. Αυτό είναι που θέλει.

Ποτέ δεν πιέζω παίκτες που νιώθουν ενοχλήσεις. Γιατί αν το νιώθουν, είναι ένα μικροσκοπικό σκίσιμο, που μπορεί να χειροτερεύσει και να οδηγήσει σε μεγάλη περίοδο απουσίες. Θα κάνει μαγνητική. Θα είμαι χαρούμενος γι’ αυτόν αν δεν είναι κάτι σοβαρό», ήταν τα λόγια του Λουτσέσκου, τα οποία προκάλεσαν την αντίδραση του πατέρα του παίκτη.

Ο Πέτρε Μαρίν αποφάσισε να παρέμβει και σε δηλώσεις του διέψευσε τον προπονητή, λέγοντας τα εξής: «Μου είπε ότι τον ενοχλεί λίγο στον δεξί μηρό του. Αλλά πιστεύει ότι δεν είναι τίποτα σοβαρό, απλώς κάτι σαν μια μικρή μυϊκή διάταση. Είναι απλώς θέμα μιας ημέρας. Δεν προπονήθηκε μόνο την Πέμπτη. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα μας πει, αφού βγουν τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας».

Μια διαφωνία που… ξεσήκωσε τα ΜΜΕ της χώρας, τα οποία προσπαθούσαν να καταλάβουν τι γίνεται, με την ιστοσελίδα «prosport» να υποστηρίζει σε σχετικό ρεπορτάζ πως η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο παίκτης της ΑΕΚ δεν έδειξε ότι δεν μπορεί να αγωνιστεί.