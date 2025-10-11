Στην Κοπεγχάγη βρίσκεται η Εθνική Ελλάδας ενόψει του αγώνα της Κυριακής (12/10) με τη Δανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, βάζοντας τους πάντες στο κλίμα με το βίντεο που ανέβηκε στα social media.

Το παιχνίδι με τη Σκωτία δεν πήγε καθόλου καλά, τελικά, για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς καθώς το 0-1 έγινε 3-1, με συνέπεια τα πράγματα να έχουν δυσκολέψει σε ό,τι αφορά την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Για να αυξηθούν ξανά οι πιθανότητες θα πρέπει η Ελλάδα να νικήσει την Κυριακή τη Δανία εκτός έδρας και αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο, όπως φάνηκε και στο πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες, στο Καραϊακάκη.

Όπως και να έχει, η Εθνική μας ομάδα θα έχει τη συμπαράσταση 2.000 φίλων της στο ματς που θα γίνει στην Κοπεγχάγη και στον επίσημο λογαριασμό στα social media ανέβηκε βίντεο με εικόνες από την πόλη ώστε όλοι να μπουν στο κλίμα.