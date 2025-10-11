Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Σήμερα δεν είναι κάποια γνωστή ονομαστική εορτή.

Ποιος γιορτάζει αύριο

Ανδρομάχη, Μάχη, Μαχούλα, Ανδρόμαχος, Μάχος

Συμεών, Συμεώνης, Σύμος, Συμεωνή, Συμεωνία, Συμεώνα, Σύμη

Βαλάντης, Βαλάντιος

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Φιλίππου εκ των επτά διακόνων του εν Τράλλεσιν, Οσίων Ζηναΐδος και Φιλονίλλης

Άγιος Φίλιππος ο Απόστολος ένας από τους επτά Διακόνους

Ο Άγιος Φίλιππος, ένας από τους επτά Διακόνους της πρώτης Εκκλησίας στην Ιερουσαλήμ, καταγόταν από την Καισαρεία της Παλαιστίνης. Ήταν έγγαμος και πατέρας τεσσάρων θυγατέρων, οι οποίες είχαν το χάρισμα της προφητείας. Εξελέγη διάκονος με εντολή των Δώδεκα Αποστόλων προκειμένου να διανέμει αγαθά στους φτωχούς, ιδιαίτερα στις χήρες των ελληνιστών Ιουδαίων. Μετά τον διωγμό που ακολούθησε το μαρτύριο του Στεφάνου, έφυγε για τη Σαμάρεια όπου ανέπτυξε έντονη ιεραποστολική δράση, θεραπεύοντας πολλούς και κηρύττοντας το Ευαγγέλιο. Ο Φίλιππος ήταν αυτός που βάπτισε τον Σίμωνα τον μάγο και τον Ευνούχο της βασίλισσας Κανδάκης, γεγονός που σηματοδότησε το άνοιγμα της Εκκλησίας προς τους εθνικούς. Αργότερα εγκαταστάθηκε στην Καισάρεια, όπου τον επισκέφθηκε ο Απόστολος Παύλος. Τη μνήμη του τιμά η Εκκλησία στις 11 Οκτωβρίου, ως πρότυπο διακονίας και ιεραποστολής.

