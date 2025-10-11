Η Εθνική Ελλάδας θα αντιμετωπίσει την Κυριακή (12/10) τη Δανία εκτός έδρας για τα προκριματικά του Μουντιάλ και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ξεκαθάρισε στη συνέντευξη Τύπου ότι η ομάδα του δεν θα παίξει όπως έπαιξε η Σκωτία στην Κοπεγχάγη και πήρε ισοπαλία (0-0).

Τα πράγματα έχουν δυσκολέψει αρκετά σε ό,τι αφορά την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο, παρ’ όλα αυτά η Εθνική ομάδα είναι αποφασισμένη να το παλέψει μέχρι τέλους, με τον προπονητή της να λέει τα εξής στις δηλώσεις του.

Για το τι πρέπει να κάνει η Εθνική για να νικήσει: «Πρέπει να κάνουμε ένα πλήρες παιχνίδι. Στη Γλασκώβη σε μεγάλη διάρκεια του ματς ήταν από τα πιο καλά μας παιχνίδια. Η Δανία είναι η καλύτερη ομάδα του ομίλου και ο αγώνας μας θα πρέπει να ειναι μία συνέχεια του ματς με τη Σκωτία.

Πρέπει ν’ αποφύγουμε τα λάθη που κάναμε με τη Σκωτία. Δεν ήταν λάθη που γίνονται συχνά. Μπορούν να συμβούν, αλλά δεν είναι συνηθισμένα. Θα πρέπει να είμαστε επιθετικοί. Να έχουμε όλα τα στοιχεία που δεν είχαμε στο πρώτο παιχνίδι με τη Δανία. Ο αντίπαλος δεν θα αλλάξει πολλά πράγματα σε σχέση με τον αγώνα στην Ελλάδα».

Για το αν θα γίνουν αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα κόντρα στη Σκωτία: «Υπάρχει μία απογοήτευση όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι στη Σκωτία. Έχουμε ακόμα μία προπόνηση, υπάρχουν διάφορες σκέψεις κι ανάλογα με την αίσθηση που θα έχω για τους ποδοσφαιριστές… Δεν υπάρχει παίκτης που δεν θέλει ν’ αγωνιστεί ανεξάρτητα την κούραση. Έχω την τύχη να διαχειρίζομαι ένα πολύ καλό γκρουπ και θα προσπαθήσουμε να παίξουμε όπως κάνουμε εδώ κι έναν χρόνο».

Για το αν μπορεί η Ελλάδα να κάνει κάτι… ανεξήγητο, όπως έκανε η Σκωτία εναντίον μας: «Στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται και ειδικά στο επίπεδο των εθνικών ομάδων. Είναι παιχνίδια που γίνονται σε σύντομο διάστημα, δεν υπάρχει χρόνος για προετοιμασία. Επειδή η ποιότητα των παικτών είναι υψηλή, κάθε λάθος που οφείλεται σε έλλειψη συγκέντρωσης, μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα».

Για τα 6 γκολ που δέχθηκε η Εθνική ομάδα στα τελευταία δύο παιχνίδια: «Η Εθνική δεν παίζει για την ισοπαλία. Πρέπει να πιεστούμε και να διεκδικήσουμε τη νίκη. Στα δύο τελευταία παιχνίδια δεχθήκαμε έξι γκολ που είναι ανεπίτρετο για τους στόχους που έχουμε. Κάναμε σπάνια λάθη. Ατομικά. Τα πληρώσαμε. Είναι παιχνίδι λαθών το ποδόσφαιρο, αλλά είναι πολλά τα γκολ».

Για το αν χρειάζεται και τύχη στην Κοπεγχάγη: «Πάντα ελπίζουμε στην τύχη, αλλά δεν μπορούμε να βασιστούμε σ’ αυτή. Πιστεύω περισσότερο στην ικανότητα των παικτών μας παρά στην τύχη».

Για το Δανία – Σκωτία, όπου οι φιλοξενούμενοι πήραν την ισοπαλία (0-0) παίζοντας συνεχώς άμυνα: «Το είδα το παιχνίδι. Εγώ δεν πρόκειται να παίξω όπως η Σκωτία εδώ, ανεξαρτήτως τους παίκτες. Τέτοια δεν μπορώ να κάνω».

Για την κριτική που ασκήθηκε μετά την ήττα στη Σκωτία: «Αγαπάμε τα αποτελέσματα. Η Ελλάδα το έχει αυτό. Την αποφεύγω την κριτική εάν δεν νικάμε. Περισσότερο με ενδιαφέρει η ομάδα να μείνει σταθερή στην αξία της. Μου αρέσει αυτό. Σου ξυπνά τον εγωισμό. Η σκληρή κριτική στους παίκτες με πειράζει. Τους θαυμάζω. Μόνο για αυτούς. Εμένα δεν με ενοχλεί, δεν με πειράζει η κριτική».