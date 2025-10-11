Ο καρκίνος του παχέος εντέρου, μία από τις συχνότερες μορφές καρκίνου παγκοσμίως, αποτελεί νόσο που συχνά εξελίσσεται αθόρυβα. Σύμφωνα με ειδικούς γαστρεντερολόγους, η νόσος μπορεί να εκδηλωθεί με μια σειρά από συμπτώματα, όπως επίμονες αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου, αίμα στα κόπρανα, κοιλιακό πόνο, κόπωση και έλλειψη όρεξης.

Αν και τα συμπτώματα αυτά μπορεί να θυμίζουν κοινές γαστρεντερικές διαταραχές, η εμφάνισή τους δεν θα πρέπει να αγνοείται. Οι γιατροί τονίζουν ότι οποιαδήποτε επίμονη ενόχληση απαιτεί ιατρική αξιολόγηση και διάγνωση.

Τοπικά συμπτώματα του καρκίνου του παχέος εντέρου

Οι περισσότεροι καρκίνοι του παχέος εντέρου ξεκινούν από πολύποδες, μικρές αρχικά καλοήθεις εκβλαστήσεις του εντερικού βλεννογόνου. Με την πάροδο του χρόνου, ορισμένοι πολύποδες μπορεί να μεταλλαχθούν και να εξελιχθούν σε κακοήθεις όγκους, προκαλώντας καρκίνο.

Στα πρώιμα στάδια, ο καρκίνος αυτός σπάνια προκαλεί εμφανή συμπτώματα. Όταν αυτά εκδηλωθούν, αφορούν συνήθως την περιοχή του εντέρου όπου εντοπίζεται ο όγκος, τα λεγόμενα «τοπικά συμπτώματα».

Αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου

Οι παροδικές διαταραχές είναι κοινές, ωστόσο όταν οι αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου επιμένουν για μέρες ή εβδομάδες, απαιτούν διερεύνηση.

Τέτοιες μεταβολές μπορεί να περιλαμβάνουν:

Αίσθημα ατελούς κένωσης ή ανάγκη για αφόδευση αμέσως μετά από αφόδευση

Επίμονη διάρροια ή δυσκοιλιότητα

Πόνο ή πίεση κατά την αφόδευση

Επείγουσα ανάγκη για χρήση της τουαλέτας

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτά τα συμπτώματα, αν και κοινά, μπορεί να αποτελούν πρώιμο δείκτη καρκινικής αλλοίωσης στο παχύ έντερο.

Αίμα στα κόπρανα — Ένα σημάδι που δεν πρέπει να αγνοείται

Η αιμορραγία από το ορθό ή η παρουσία αίματος στα κόπρανα είναι από τα πιο χαρακτηριστικά προειδοποιητικά σημάδια. Μπορεί να εμφανιστεί με τη μορφή:

Αίματος στο χαρτί υγείας μετά το σκούπισμα

Υπολειμμάτων αίματος στη λεκάνη

Κοπράνων με ραβδώσεις κόκκινου αίματος ή σκούρα, πίσσα-όμοια χρώση

Αν και συχνά αποδίδεται σε αιμορροΐδες ή ραγάδες, η αιμορραγία δεν πρέπει ποτέ να θεωρείται αθώα.

Οι γιατροί υπογραμμίζουν: «Κάθε εμφάνιση αίματος στα κόπρανα απαιτεί άμεση ιατρική αξιολόγηση. Η έγκαιρη διάγνωση είναι κρίσιμη για την αντιμετώπιση του καρκίνου του παχέος εντέρου».

Αλλαγές στο σχήμα των κοπράνων

Ένας αναπτυσσόμενος όγκος μπορεί να προκαλέσει μερική απόφραξη στο έντερο, αλλοιώνοντας το σχήμα των κοπράνων.

Αυτό μπορεί να εκδηλωθεί με ασυνήθιστα λεπτά ή ινώδη κόπρανα, ένα σύμπτωμα που συχνά παραβλέπεται, αλλά αποτελεί ενδεχόμενο προειδοποιητικό σημάδι.

Κοιλιακός πόνος και δυσφορία

Η ανάπτυξη όγκου στο παχύ έντερο μπορεί να προκαλέσει πίεση ή φλεγμονή, οδηγώντας σε πόνο, κράμπες, αέρια ή φούσκωμα. Πολλοί ασθενείς αναφέρουν θαμπό ή επίμονο πόνο στην κοιλιά μετά το φαγητό, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η δυσφορία αυτή επιδεινώνεται με τον χρόνο.

Συστηματικά συμπτώματα: Όταν ο καρκίνος επεκτείνεται

Σε πιο προχωρημένα στάδια, όταν τα καρκινικά κύτταρα αρχίζουν να εξαπλώνονται σε άλλα όργανα, εμφανίζονται τα λεγόμενα «συστηματικά συμπτώματα». Αυτά περιλαμβάνουν:

Ακούσια απώλεια βάρους

Η ανεξήγητη απώλεια βάρους αποτελεί ένα από τα πλέον ανησυχητικά σημάδια. Οι αιτίες ποικίλλουν:

Διασπασμός λίπους και μυών: Ο όγκος επηρεάζει την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών, οδηγώντας το σώμα να «καίει» αποθέματα λίπους και μυϊκού ιστού.

Ο όγκος επηρεάζει την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών, οδηγώντας το σώμα να «καίει» αποθέματα λίπους και μυϊκού ιστού. Φλεγμονή : Τα καρκινικά κύτταρα μεταβάλλουν τον μεταβολισμό.

: Τα καρκινικά κύτταρα μεταβάλλουν τον μεταβολισμό. Δυσαπορρόφηση : Η μειωμένη παραγωγή ενζύμων δυσχεραίνει τη σωστή πέψη.

: Η μειωμένη παραγωγή ενζύμων δυσχεραίνει τη σωστή πέψη. Διάρροια και απώλεια όρεξης: Μειώνουν τη συχνότητα και την ποσότητα λήψης τροφής.

Κόπωση και αδυναμία

Η έντονη και επίμονη κόπωση, που δεν υποχωρεί μετά από ξεκούραση, μπορεί να αποτελεί ένδειξη καρκίνου του παχέος εντέρου.

Η αιτία είναι συχνά αναιμία λόγω εντερικής αιμορραγίας, φλεγμονώδης αντίδραση του οργανισμού ή ενεργειακή κατανάλωση από τον όγκο. Αυτό το είδος εξάντλησης μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε στάδιο, αλλά είναι συχνότερο σε προχωρημένες περιπτώσεις.

Απώλεια όρεξης

Η μειωμένη επιθυμία για φαγητό συνδέεται με διάφορους παράγοντες:

Μερική απόφραξη του εντέρου που προκαλεί αίσθημα πληρότητας

Ορμονικές αλλαγές λόγω καρκινικών κυττάρων που διαταράσσουν τα σήματα πείνας του εγκεφάλου

Συνοδά συμπτώματα όπως ναυτία ή διάρροια, τα οποία μειώνουν την όρεξη

Προχωρημένος καρκίνος του παχέος εντέρου: Όταν η νόσος επεκτείνεται

Σε μεταστατικό στάδιο (στάδιο IV), όταν ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί σε άλλα όργανα (όπως το ήπαρ, οι πνεύμονες ή τα οστά) ενδέχεται να εκδηλωθούν πιο σοβαρά συμπτώματα:

Δύσπνοια και αναπνευστικά προβλήματα

Έντονος πόνος στα οστά ή στις αρθρώσεις, με αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων

Σοβαρή, συνεχιζόμενη κόπωση

Πρήξιμο στην κοιλιακή χώρα

Πότε να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια

Οι ειδικοί συστήνουν να επικοινωνήσετε με γιατρό εάν παρουσιάζετε επίμονα γαστρεντερικά συμπτώματα ή αν ανήκετε σε ομάδα υψηλού κινδύνου, για παράδειγμα, εάν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του παχέος εντέρου.

Κατά την ιατρική εξέταση, ο γιατρός θα καταγράψει τη διάρκεια και τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων, θα πραγματοποιήσει κλινική εκτίμηση και, εφόσον χρειαστεί, θα ζητήσει διαγνωστικές εξετάσεις όπως κολονοσκόπηση ή απεικονιστικό έλεγχο.

Η έγκαιρη ανίχνευση και διάγνωση αυξάνει θεαματικά τις πιθανότητες επιτυχούς θεραπείας, υπογραμμίζουν οι επιστήμονες.