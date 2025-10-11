Με φόρα και χαμόγελο θέλησε η Δέσποινα, η ανιψιά του αείμνηστου Τζίμη Πανούση, να διεκδικήσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του The Voice, όταν και βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη σκηνή του μουσικού τάλεντ σοου του ΣΚΑΪ.

Η νεαρή διαγωνιζόμενη κατάφερε να γυρίσει… καρέκλες με την ερμηνείας της μιας και τόσο ο Πάνος Μουζουράκης πρώτος όσο και ο Χρήστος Μάστορας στη συνέχεια πάτησαν το κουμπί για να μπουν στη διεκδίκηση για τη συνέχεια του The Voice.

Όταν, ωστόσο, η 16χρονη Δέσποινα συστήθηκε στους τέσσερις coaches, το επίθετο της έμελλε να τους εκπλήξει και να τους χαροποιήσει όλους. «Είμαι η Δέσποινα Πανούση και είμαι 16 χρονών” σημείωσε χαρακτηριστικά η νεαρή ερμηνεύτρια.

«Του γνωστού; Υπάρχει συγγένεια» ρώτησε αμέσως ο Χρήστος Μάστορας για να αποκριθεί η παίκτρια του The Voice, με χαμόγελο, πως «ναι, είναι ο θείος μου».

«Αλήθεια λες τώρα;» αναφώνησε και ο Γιώργος Μαζωνάκης για να συμπληρώσει δις “σεβασμός”.

Αμέσως μετά, μάλιστα, ο Χρήστος Μάστορας και ο Πάνος Μουζουράκης ανέβηκαν στη σκηνή με τη διάθεση να προσφέρουν στο τηλεοπτικό κοινό μια όμορφη ερμηνεία σε τραγούδι του Τζίμη Πανούση στο νέο επεισόδιο του The Voice, το βράδυ του Σαββάτου, στον ΣΚΑΪ.