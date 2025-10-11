Η Νότιγχαμ Φόρεστ δεν έχει αρχίσει καθόλου καλά τη φετινή σεζόν και σύμφωνα με την Telegraph ο Βαγγέλης Μαρινάκης σκέφτεται να προχωρήσει σε νέα αλλαγή προπονητή, με τον Σον Ντάις να παίρνει τη θέση του Άγγελου Ποστέκογλου.

Η Φόρεστ, η οποία ήταν η ευχάριστη έκπληξη της περσινής Premier League, μπήκε στη φετινή σεζόν με τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο στον πάγκο αλλά γρήγορα αποφασίστηκε η αποχώρησή του, με τον Ποστέκογλου να τον αντικαθιστά.

Παρά την αλλαγή προπονητή, όμως, τα πράγματα δεν βελτιώθηκαν… Μετά τις πρώτες 7 αγωνιστικές η ομάδα του Νότιγχαμ βρίσκεται στη 17η θέση έχοντας μόλις μία νίκη, δύο ισοπαλίες και τέσσερις ήττες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σενάρια για νέα αλλαγή στον πάγκο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Telegraph, το παιχνίδι που ακολουθεί με την Τσέλσι, την επόμενη εβδομάδα, είναι και αυτό που θα κρίνει τη μοίρα του Ποστέκογλου. Αν έρθει η νίκη, θα παραμείνει. Αν έρθει νέα ήττα, όμως, η απόλυση θα είναι πιο κοντά από ποτέ, με τον Σον Ντάις που παραμένει ελεύθερος μετά την απόλυσή του από την Έβερτον τον περασμένο Ιανουάριο, να είναι έτοιμος να τον διαδεχθεί.