Έντονη ήταν η συγκίνηση στο «Ζοσέ Αλβαλάδε» στο 21ο λεπτό του αγώνα της Πορτογαλίας με την Ιρλανδία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, καθώς όλοι σηκώθηκαν όρθιοι για να τιμήσουν τη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα, στο 21ο λεπτό.

Ο αδικοχαμένος ποδοσφαιριστής, ο θάνατος του οποίου σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα είχε σοκάρει τους πάντες, φορούσε τη φανέλα με το Νο21 στην εθνική ομάδα της χώρας του, οπότε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Πορτογαλίας αποφάσισε να τιμήσει τη μνήμη του φροντίζοντας ώστε τα μάτριξ του γηπέδου να δείξουν τη φωτογραφία του στο 21ο λεπτό.

Αμέσως όλοι όσοι ήταν στις εξέδρες σηκώθηκαν όρθιοι και για ένα λεπτό χειροκροτούσαν θερμά, σε μια σκηνή που συγκίνησε τους πάντες και όχι μόνο τους Πορτογάλους.