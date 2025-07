Την απόφαση να αποσύρει τη φανέλα με το νούμερο 20, που φορούσε ο Ντιόγκο Ζότα, οποίος έχασε τη ζωή του -μαζί με τον αδερφό του- την περασμένη εβδομάδα σε τροχαίο, ανακοίνωσε η Λίβερπουλ.

Μάλιστα, στη σχετική ανακοίνωση τονίζεται πως αυτό θα ισχύσει σε όλα τα επίπεδα του συλλόγου, ανεξαρτήτως ηλιακής κατηγορίας.

Liverpool FC will retire the number 20 jersey across all levels of the club in honour and memory of Diogo Jota.