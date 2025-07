Η κηδεία του Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του, Αντρέ Σίλβα, ο θάνατος των οποίων συγκλόνισε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, έλαβε χώρα το Σάββατο (5/7) και δεν έλειψε και η ένταση, με την αστυνομία να επεμβαίνει για να απομακρύνει όσους έβγαζαν φωτογραφίες στον τάφο.

Ο 28χρονος Πορτογάλος ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ και ο 26χρονος αδερφός του έφυγαν από τη ζωή μετά το τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα της Πέμπτης (3/7), με τα νέα να παγώνουν τους απανταχού ποδοσφαιρόφιλους.

Η κηδεία του Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του έγινε το Σάββατο (5/7) στη μικρή πορτογαλική πόλη Γκοντόμαρ σε κλίμα ανείπωτης θλίψης, με τους παίκτες της Λίβερπουλ, αλλά και της εθνικής Πορτογαλίας, να είναι εκεί για το τελευταίο «αντίο».

Παρόντες, φυσικά, ήταν και πολλοί φίλαθλοι, θαυμαστές του Ζότα, οι οποίοι όμως το παράκαναν στη συνέχεια αποφασίζοντας να βγάλουν φωτογραφίες στον τάφο, με αποτέλεσμα να κληθεί η αστυνομία για να διαλύσει το πλήθος και να επανέλθει η ηρεμία.

Τραγικές φιγούρες στην κηδεία, φυσικά, ήταν οι γονείς των Ντιόγκο Ζότα και Αντρέ Σίλβα, όπως και η σύζυγος του πρώτου.

