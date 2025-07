Η Λίβερπουλ επέστρεψε στη δράση μετά τον θάνατο του Ντιόγκο Ζότα που σόκαρε τους πάντες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο πριν την έναρξη του φιλικού αγώνα με την Πρέστον.

Η διοίκηση των «κόκκινων», σύμφωνα με όσα ανέφεραν τα αγγλικά ΜΜΕ τις προηγούμενες μέρες, είχε αφήσει στους παίκτες την απόφαση για το φιλικό στην έδρα της Πρέστον. Αν ήθελαν να παίξουν, έχει καλώς. Αν όχι, καθώς όλοι είχαν παγώσει μετά τον θάνατο του Ζότα, θα υπήρχε ματαίωση του φιλικού.

Οι παίκτες της Λίβερπουλ, τελικά, αποφάσισαν να αγωνιστούν καθώς η ζωή συνεχίζεται, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ξέχασαν ή ότι θα ξεχάσουν ποτέ τον Πορτογάλο συμπαίκτη τους που έφυγε τόσο γρήγορα και με τόσο τραγικό τρόπο από τη ζωή.

Η έντονη συγκίνηση ήταν εμφανής στα πρόσωπα όλων πριν την έναρξη του αγώνα, με τους πάντες στην εξέδρα να τραγουδάνε το «You’ll Never Walk Alone» προς τιμήν του Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του, Αντρέ Σίλβα.

Momento arrepiante no Deepdale 🥺



Todo o estádio em uníssono canta o You'll Never Walk Alone em homenagem a Diogo Jota e André Silva ❤️