Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι συζήτησε με τον Ντόναλντ Τραμπ, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο ηγέτες, κυρώσεις κατά της Ρωσίας και για στρατιωτική συνεργασία Ουκρανίας – ΗΠΑ, λίγες ημέρες πριν από τη λήξη του τελεσιγράφου του Τραμπ προς τη Ρωσία.

«Συζητήσαμε κυρώσεις κατά της Ρωσίας», καθώς και τη «διμερή συνεργασία» μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκτον στον τομέα της άμυνας, δήλωσε ο Ζελένσκι στο Telegram, αναφέροντας ένα «σχέδιο συμφωνίας για drones».

«Το σχέδιο συμφωνίας για τα drones έχει ήδη προετοιμαστεί από την ουκρανική πλευρά, είμαστε έτοιμοι να το συζητήσουμε λεπτομερώς και να το ολοκληρώσουμε», έγραψε στο X ο Ουκρανός πρόεδρος.

A productive conversation with President Trump, with the key focus of course being ending the war. We are grateful to @POTUS for all efforts toward a just and lasting peace. It is truly a must to stop the killing as soon as possible, and we fully support this. Many months could… pic.twitter.com/2doL7xsGkG