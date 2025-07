Ο θάνατος του Ντιόγκο Ζότα είναι ένα γεγονός που θα θυμάται για πάντα ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος αποφάσισε να κάνει ένα τατουάζ για τον πρώην συμπαίκτη και φίλο του.

Ο διεθνής Έλληνας αριστερός μπακ, ο οποίος είχε κάνει και μια συγκινητική ανάρτηση μετά το τραγικό γεγονός, είχε εξαιρετικές σχέσεις με τον Πορτογάλο και ο θάνατός του ήταν ένα πολύ δυνατό «χτύπημα» και για τον ίδιο.

Είναι κάτι που πάντα θα έχει στη σκέψη του και αυτό φαίνεται και από την απόφασή του να κάνει ένα τατουάζ για τον Ζότα, με τον οποίο ήταν συμπαίκτες επί πέντε χρόνια στη Λίβερπουλ.

«Wish you were here», δηλαδή «εύχομαι να ήσουν εδώ», είναι η φράση που «χτύπησε» στο χέρι του, με τον αριθμό 20, τον οποίο είχε στη φανέλα ο Πορτογάλος.

Tsimikas’ new tattoo for his manager and Diogo 🥺❤️‍🩹 pic.twitter.com/8tn2t46Lna