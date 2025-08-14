Για την ασφαλέστερη κίνηση των οχημάτων και τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας κατά τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου 2025, η Ελληνική Αστυνομία ανακοινώνει έκτακτα μέτρα και περιορισμούς στην κυκλοφορία, με απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων σε συγκεκριμένους οδικούς άξονες.

Συγκεκριμένα:

1. Την Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025, από ώρα 16:00 έως 22:00, καθώς και την Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025 από ώρα 08:00 έως 13:00:

Στον αυτοκινητόδρομο Α8 (Αθήνα-Πάτρα) από τα Διόδια Ελευσίνας (Χ.Θ. 26+500) μέχρι τα Διόδια Ρίου (Χ.Θ. 199+660) στην κατεύθυνση προς Πάτρα.

Στον αυτοκινητόδρομο Α1 (Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι), από τον κόμβο Αγ. Στεφάνου (Κρυονέρι) (Χ.Θ. 27+960) μέχρι τον κόμβο Ραχών Φθιώτιδας (Χ.Θ. 242+479), από τα διόδια Μακρυχωρίου (Χ.Θ. 374+291) μέχρι τον κόμβο Λεπτοκαρυάς (Χ.Θ. 410+359) στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

Στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών, από τη γέφυρα Θέρμης έως τον κόμβο Ν. Μουδανιών (61,5 χλμ) στην κατεύθυνση προς Χαλκιδική.

Στον αυτοκινητόδρομο Α11 (Σχηματάρι – Χαλκίδα), από τη διασταύρωσή της με τον αυτοκινητόδρομο Α1 (Χ.Θ. 65+820) μέχρι την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (Χ.Θ. 12+300) στην κατεύθυνση προς Χαλκίδα.

Στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας, από το 11ο χλμ. (Χ.Θ.11+340) μέχρι τη διασταύρωση Λέων Αμφίπολης (Χ.Θ. 97 + 550) στην κατεύθυνση προς Καβάλα.

Στον αυτοκινητόδρομο Α5 (Ιόνια Οδός) από τη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης» (περιοχή Ρίου Χ.Θ. 1+558,47) έως το πέρας της Ιόνιας Οδού (Χ.Θ. 200+991) στην κατεύθυνση προς Ιωάννινα.

Στον αυτοκινητόδρομο Α7 (Κεντρικής Πελοποννήσου), από τον Α/Κ Κορίνθου (Χ.Θ. 85+300) έως τον Ισόπεδο Κυκλικό Κόμβο Σπάρτης (Χ.Θ. 240+800) (Περιμετρική Καλαμάτας) στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα.

Στον αυτοκινητόδρομο Α71 (Λεύκτρο-Σπάρτη) από τον Α/Κ Λεύκτρου (0+000) έως τον Α/Κ Σπάρτης (Χ.Θ. 45+000) στην κατεύθυνση προς Σπάρτη.

Στην Εθνική Οδό Αντιρρίου – Άρτας – Ιωαννίνων στην κατεύθυνση προς Ιωάννινα.

Στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Πολύγυρου (Ε.Ο.16), από τη γέφυρα Θέρμης έως τα όρια της Π.Ε. Θεσσαλονίκης (κόμβος Αγίας Αναστασίας) στην κατεύθυνση προς Πολύγυρο.

Στον αυτοκινητόδρομο Α3 (Κεντρικής Ελλάδος), από τις διασταυρώσεις του με τον αυτοκινητόδρομο Α1 (αυτοκινητόδρομος Α.Θ.Ε.) έως τον Α/Κ Καλαμπάκας (Χ.Θ. 136+292), στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Καλαμπάκα.

Στον αυτοκινητόδρομο Α52 στην οδική σύνδεση Ακτίου με οδικό Άξονα Βορρά – Νότου (Αμβρακία Οδός) από χ/θ 0+001(Άκτιο) έως χ/θ (48+940) σύνδεση με Ιόνια Οδός/Α/Κ Αμβρακίας, με κατεύθυνση προς Άκτιο.

2. Την Κυριακή 17 Αυγούστου 2025, από ώρα 16:00 έως 23:00:

Στον αυτοκινητόδρομο Α8 (Αθήνα-Πάτρα), από τα Διόδια Ρίου (Χ.Θ. 199+660) μέχρι τα Διόδια Ελευσίνας (Χ.Θ. 26+500) στην κατεύθυνση προς Αθήνα.

Στον αυτοκινητόδρομο Α1 (Αθήνα- Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι), στο ρεύμα προς Αθήνα, από τον κόμβο Λεπτοκαρυάς (Χ.Θ. 410+359) μέχρι τα διόδια Μακρυχωρίου (Χ.Θ. 374+291), από τον κόμβο Ραχών Φθιώτιδας (Χ.Θ. 242+479), μέχρι τον κόμβο Αγ. Στεφάνου (Κρυονέρι) (Χ.Θ. 27+960) στην κατεύθυνση προς Αθήνα.

Στην Εθνική Οδό Ν. Μουδανιών – Θεσσαλονίκης από κόμβο Ν. Μουδανιών (61,5 χλμ.) έως την αερογέφυρα Θέρμης στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

Στον αυτοκινητόδρομο Α11 (Σχηματάρι – Χαλκίδα), από την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (Χ.Θ. 12+300) μέχρι τη διασταύρωσή της με τον αυτοκινητόδρομο Α1 (Χ.Θ. 65+820) στην κατεύθυνση προς Αθήνα.

Στην Εθνική Οδό Καβάλας – Θεσσαλονίκης από τη διασταύρωση Λέων Αμφίπολης (Χ.Θ. 97+550) μέχρι το 11ο χλμ. (Χ.Θ.11+340) αυτής στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

Στον αυτοκινητόδρομο Α5 (Ιόνια Οδός), από το πέρας της Ιόνιας Οδού (Χ.Θ. 200+991) έως τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης» (Περιοχή Ρίου Χ.Θ. 1+558,47) στην κατεύθυνση προς Ρίο.

Στον αυτοκινητόδρομο Α7 (Κεντρικής Πελοποννήσου), από τον Ισόπεδο Κυκλικό Κόμβο Σπάρτης (Χ.Θ. 240+800) (Περιμετρική Καλαμάτας) έως τον Α/Κ Κορίνθου (Χ.Θ. 85+300) στην κατεύθυνση προς Αθήνα.

Στον αυτοκινητόδρομο Α71 (Λεύκτρο-Σπάρτη), από Α/Κ Σπάρτης (Χ.Θ. 45+000) έως τον Α/Κ Λεύκτρου (0+000) στην κατεύθυνση προς Λεύκτρο.

Στην Εθνική Οδό Αντιρρίου – Άρτας – Ιωαννίνων στην κατεύθυνση προς Αντίρριο.

Στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Πολύγυρου (Ε.Ο.16), από τα όρια της Π.Ε. Θεσσαλονίκης (κόμβος Αγίας Αναστασίας) έως τη γέφυρα Θέρμης στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

Στον αυτοκινητόδρομο Α3 (Κεντρικής Ελλάδος), από τον Α/Κ Καλαμπάκας (Χ.Θ. 136+292), έως τις διασταυρώσεις του με τον αυτοκινητόδρομο Α1 (αυτοκινητόδρομος Α.Θ.Ε.) στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Λαμία – Αθήνα.

Αυτοκινητόδρομος Α52: Οδική σύνδεση Ακτίου με οδικό Άξονα Βορρά – Νότου (Αμβρακία Οδός) από χ/θ 0+001 (Άκτιο) έως χ/θ (48+940) σύνδεση με Ιόνια Οδός/Α/Κ Αμβρακίας, με κατεύ-θυνση προς Ιόνια (Α/Κ Αμβρακίας).

3. Εξαιρούνται της απαγόρευσης κυκλοφορίας: