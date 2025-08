Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και περισσότεροι από 100 αγνοούμενοι είναι ο προσωρινός απολογισμός πλημμυρών και κατολισθήσεων που έπληξαν σήμερα το κρατίδιο Ουταραραχάντ στη βόρεια Ινδία.

Ινδικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν βίντεο στα οποία διακρίνεται χείμαρρος λάσπης να παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του στο χωριό Νταράλι, στην περιοχή των Ιμαλαΐων. Κάτοικοι ούρλιαζαν καθώς έτρεχαν να σωθούν από ορμητικό χείμαρρο που σάρωσε την πλαγιά του βουνού.

Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων, διαβεβαιώνοντας πως καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή βοήθειας στις πληγείσες περιοχές.

Οι ινδικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν πως σχεδόν 150 στρατιώτες αναπτύχθηκαν στο Νταράλι και βοήθησαν στη διάσωση περίπου 20 εγκλωβισμένων. Ένα μεγάλο τμήμα της κοινότητας έχει βυθιστεί στη λάσπη, η οποία φθάνει στις στέγες των σπιτιών σε ορισμένα σημεία.

