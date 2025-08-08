Αποπνικτική είναι ατμόσφαιρα στην Αττική τόσο από τη μεγάλη φωτιά που καίει στην Κερατέα, αλλά και από τα δύο μεγάλα μέτωπα που μαίνονται στην Τουρκία και συγκεκριμένα στα Δαρδανέλια.

Οι άνεμοι είναι τόσο ισχυροί οι καπνοί από τη φωτιά στην Κερατέα έχει φτάσει μέχρι τα Κύθηρα, όπως φαίνεται και στο γραφικό που ανέβασε στον λογαριασμό του στο Facebook ο Θοδωρής Κολυδάς.

Παράλληλα, στην Άνδρο είναι αρκετά έντονη η μυρωδιά του καπνού που έρχεται από την Τουρκία.

«Η μυρωδιά του καπνού στην Άνδρο οφείλεται στις μεγάλες φωτιές της Τουρκίας. Ο καπνός έχει φτάσει και στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Ο καπνός από την πυρκαγιά της Κερατέας έχει φτάσει στα Κύθηρα.»