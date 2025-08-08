Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή Χελιδόνι στην Αρχαία Ολυμπία.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ilialive η πυρκαγιά μαίνεται κοντά στο Μοναστήρι της Παναγίας της Σεντουκιώτισσας σε δασική έκταση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο σημείο επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Παράλληλα συνδράμουν στην κατάσβεση υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2025

Μήνυμα από το 112

Για την προστασία των πολιτών ενεργοποιήθηκε το 112 το οποίο καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Ένα άτομο έχει εγκλωβιστεί

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες υπάρχει εγκλωβισμένο άτομο στο γήπεδο του Χελιδονίου σε σημείο που δεν είναι προσβάσιμο από ασθενοφόρο και πυροσβεστική.