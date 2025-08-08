Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην περιοχή Τογάνι της Κερατέας, καθώς δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί από κτίσμα που είχε πάρει φωτιά. Την είδηση έκανε γνωστή ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, Βασίλης Βαθρακογιάννης.

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός στο κατεστραμμένο σπίτι του από τους πυροσβέστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες διέμενε σε πλινθόκτιστη κατασκευή.

Ο Βασίλης Βαθρακογιάννης στην ενημέρωση τόνισε: «Βελτιωμένη η κατάσταση σε Αργολίδα, Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία. Στα Μέγαρα η πυρκαγιά είναι οριοθετημένη. Στην Κερατέα δίνουν μάχη 190 πυροσβέστες. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 11 αεροσκάφη και 13 ελικόπτερα. Εκδόθηκαν 8 μηνύματα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων. Οι ριπές των ανέμων έφτασαν τα 7 μποφόρ και παραμένουν ισχυροί. Δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή της πυρκαγιάς, όπως και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. Πλησίον της περιοχής έναρξης της πυρκαγιάς, κατά την διάρκεια της πυρόσβεσης βρέθηκε σορός μέσα σε πέτρινο κτίσμα».