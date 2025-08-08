Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις
Live: Μεγάλη φωτιά στην Κερατέα – Μηνύματα 112 για εκκενώσεις οικισμών, μέσα στα σπίτια η φωτιά
Φωτιά είναι σε εξέλιξη στην Κερατέα, που ξέσπασε στην περιοχή Μανούτσο και καίει στους οικισμούς Δροσιά και Χάρβαλο.
Στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 92 πυροσβέστες με επτά ομάδες πεζοπόρων, 20 οχήματα, τρία αεροσκάφη και επτά ελικόπτερα. Στην κατάσβεση συνδράμουν επίσης εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 8, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Δροσιά της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Δροσιά απομακρυνθείτε προς #Ανάβυσσο
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 8, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Χάρβαλο της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Χάρβαλο απομακρυνθείτε προς #Ανάβυσσο
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice