Live: Μεγάλη φωτιά στην Κερατέα – Μηνύματα 112 για εκκενώσεις οικισμών, μέσα στα σπίτια η φωτιά

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

Φωτιά είναι σε εξέλιξη στην Κερατέα, που ξέσπασε στην περιοχή Μανούτσο και καίει στους οικισμούς Δροσιά και Χάρβαλο.

Στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 92 πυροσβέστες με επτά ομάδες πεζοπόρων, 20 οχήματα, τρία αεροσκάφη και επτά ελικόπτερα. Στην κατάσβεση συνδράμουν επίσης εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Στάλθηκαν δύο μηνύματα του 112

 

