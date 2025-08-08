Ένας 16χρονος έφηβος από τη Σουηδία, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε σειρά σοβαρών εγκλημάτων στη Δανία, προφυλακίστηκε για 26 ημέρες με απόφαση του δημοτικού δικαστηρίου της Κοπεγχάγης.

Ο νεαρός εκδόθηκε πρόσφατα από τις σουηδικές Αρχές στη Δανία, όπου αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες. Σύμφωνα με δανέζικα μέσα ενημέρωσης, οι Αρχές τον θεωρούν ύποπτο για «στρατολόγηση» ατόμων που είχαν προσληφθεί για να διαπράξουν δολοφονίες και άλλα σοβαρά εγκλήματα στην Κοπεγχάγη.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Ritzau, ο 16χρονος κατηγορείται συνολικά για συνέργεια σε τρεις απόπειρες ανθρωποκτονίας, για τρεις περιπτώσεις οπλοκατοχής, καθώς και για μία έκρηξη. Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται.