Σοκ προκαλεί στην τοπική κοινωνία του Μάργκεϊτ, στο Κεντ της Αγγλίας, ο θάνατος ενός αγοριού μόλις 4 ετών, το οποίο χτυπήθηκε από λεωφορείο ακριβώς έξω από το νοσοκομείο Queen Elizabeth The Queen Mother.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 16:00 (τοπική ώρα) την Πέμπτη, όταν ο μικρός Zaahir Jan βγήκε πεζός από το νοσοκομείο και, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, παρασύρθηκε από λευκό, μονού ορόφου λεωφορείο που κινούνταν κοντά στην είσοδο του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Zaahir βρισκόταν στο νοσοκομείο για να επισκεφθεί τη γιαγιά του. Μεταφέρθηκε αμέσως μέσα, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του λίγο αργότερα. Οι συγγενείς του έχουν ενημερωθεί.

Η μητέρα του, Azaria Green, σε μήνυμά της στο GoFundMe περιέγραψε τον γιο της ως «ένα γλυκό, αστείο αγόρι με ένα πονηρό χαμόγελο» που μπορούσε να «γεμίσει την καρδιά του καθενός». «Δεν πρόλαβα καν να σου πω πόσο πολύ σ’ αγαπώ», πρόσθεσε συγκλονισμένη.

Μάρτυρας του περιστατικού, ασθενής στο νοσοκομείο, δήλωσε: «Ήταν πολύ κίνηση με αυτοκίνητα και το λεωφορείο δυσκολευόταν να περάσει. Την επόμενη στιγμή, ήταν κάτω από το λεωφορείο».

Η διοικήτρια του East Kent Hospitals NHS Trust, Tracey Fletcher, εξέφρασε «βαθιά θλίψη» για το δυστύχημα και τα «ειλικρινή συλλυπητήρια» στην οικογένεια.

Η Stagecoach, εταιρεία στην οποία ανήκει το λεωφορείο, επιβεβαίωσε το περιστατικό και ανέφερε ότι παρέχει στήριξη στον οδηγό, ενώ συνεργάζεται πλήρως με την αστυνομία. «Οι σκέψεις και τα θερμά μας συλλυπητήρια είναι με την οικογένεια και όλους όσους επηρεάστηκαν σε αυτή την απίστευτα δύσκολη στιγμή», τόνισε εκπρόσωπός της.

Και το Συμβούλιο του Κεντ εξέφρασε τη θλίψη του, δηλώνοντας ότι θα συνδράμει σε οποιαδήποτε σχετική έρευνα.

Την υπόθεση ερευνά η Μονάδα Διερεύνησης Σοβαρών Συγκρούσεων της αστυνομίας, η οποία ζητά από αυτόπτες μάρτυρες ή άτομα που διαθέτουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας ή dashcam να επικοινωνήσουν. Ειδικά οι επιβάτες του λεωφορείου που δεν έχουν ακόμη δώσει κατάθεση καλούνται να προσέλθουν στις αρχές.