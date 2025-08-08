Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκονται οι αστυνομικές δυνάμεις στην Κερατέα, όπου μαίνεται η μεγάλη φωτιά. Αστυνομικοί συνδράμουν με κάθε τρόπο στις εκκενώσεις, απομακρύνοντας κατοίκους από περιοχές στις οποίες αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο για τη ζωή τους.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνολικά 118 αστυνομικοί με 45 οχήματα επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο την ασφαλή απομάκρυνση κατοίκων και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στις ζώνες κινδύνου. Μέχρι στιγμής, έχουν καταγραφεί 15 απεγκλωβισμοί πολιτών από σημεία όπου είχε σταλεί μήνυμα εκκένωσης μέσω του 112.

Αναλυτικά, στην επιχείρηση συμμετέχουν:

16 ομάδες ΔΙ.ΑΣ. με 64 αστυνομικούς

με 13 περιπολικά της Άμεσης Δράσης με 26 αστυνομικούς

με 8 οχήματα της Ασφάλειας με 16 αστυνομικούς

με 3 ομάδες ΟΠΚΕ με 18 αστυνομικούς

με 7 οχήματα της Τροχαίας με 12 αστυνομικούς

Η παρουσία της αστυνομίας είναι καθοριστική για τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας, την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων και την αποφυγή πανικού στους πολίτες.