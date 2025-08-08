Σε έκτακτη συνεδρίαση συγκαλείται το Σάββατο το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, με κύριο θέμα συζήτησης το σχέδιο του Ισραήλ για την κατάληψη της πόλης της Γάζας.
Η συνάντηση, που έχει προγραμματιστεί για τις 10 μ.μ. ώρα Ελλάδος, ζητήθηκε από αρκετά μέλη του Συμβουλίου, καθώς η παγκόσμια ανησυχία για την ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή κορυφώνεται.
Την είδηση επιβεβαίωσαν τρεις διπλωματικές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ενώ νωρίτερα ο Παλαιστίνιος πρεσβευτής στον ΟΗΕ, Ριάντ Μανσούρ, είχε προαναγγείλει ότι αρκετές χώρες θα ζητήσουν την έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου.
Την έντονη καταδίκη της για το σχέδιο του Ισραήλ εξέφρασε και η Γαλλία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, τόνισε πως μια τέτοια επιχείρηση θα «επιδεινώσει μια ήδη καταστροφική κατάσταση», χωρίς να επιτευχθούν οι βασικοί στόχοι, όπως η απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς.
«Μια τέτοια επιχείρηση θα επιδεινώσει μια ήδη καταστροφική κατάσταση χωρίς να επιτρέψει την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς, τον αφοπλισμό της ή την παράδοσή της», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γάλλος Υπουργός, υπογραμμίζοντας τις ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας.
La France condamne fermement le plan du gouvernement israélien visant à préparer l’occupation intégrale de Gaza. Une telle opération aggraverait une situation déjà catastrophique sans permettre la libération des otages du Hamas, son désarmement et sa reddition.— Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) August 8, 2025