Έντονες αντιδράσεις, ακόμα και μεταξύ των Ευρωπαίων συμμάχων της, έχει προκαλέσει η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης για καθολική κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας παρά και τη διαφορετική γνώμη της στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας.

Η Γερμανία αποφάσισε να «παγώσει» τις εξαγωγές στρατιωτικού υλικού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην επιχείρηση από το Ισραήλ, ενώ Ολλανδία και Δανία μιλούν για «λάθος απόφαση που πρέπει να ανατραπεί».

Μερτζ: Προτεραιότητα η απελευθέρωση των ομήρων και η εκεχειρία

Η γερμανική κυβέρνηση δεν πρόκειται να εγκρίνει εξαγωγές στρατιωτικού υλικού και εξοπλισμού, ο οποίος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη Γάζα μέχρι νεωτέρας, όπως ανακοίνωσε ο Γερμανός καγκελάριος την Παρασκευή, σε απάντηση της ανακοίνωσης των ισραηλινών σχεδίων για επέκταση της στρατιωτικής του επιχείρησης στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Μέρτζ δήλωσε ότι είναι δικαίωμα του Ισραήλ να αφοπλίσει τη Χαμάς και να πετύχει την απελευθέρωση των ομήρων «όμως η γερμανική κυβέρνηση πιστεύει πως η επέκταση της στρατιωτικής δράσης στη Λωρίδα της Γάζας που αποφασίστηκε από το Ισραήλ κάνει ακόμα πιο δύσκολη την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων».

«Υπό αυτές τις συνθήκες, η γερμανική κυβέρνηση δεν πρόκειται να εγκρίνει εξαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη Γάζα, μέχρι νεωτέρας. Η απελευθέρωση των ομήρων και οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία είναι προτεραιότητες της Γερμανίας» σημείωσε ο Μέρτζ, δηλώνοντας παράλληλα τη βαθιά ανησυχία του για τον πόνο που έχει προκληθεί στους αμάχους της Λωρίδας της Γάζας.

Κομισιόν:

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κάλεσε την ισραηλινή κυβέρνηση να επανεξετάσει το σχέδιό της για κατάληψη της Γάζας, τονίζοντας τη σημασία της απελευθέρωσης των ομήρων και του άμεσου ξεμπλοκαρίσματος της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Σε ανάρτησή της, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να επεκτείνει τη στρατιωτική της επιχείρηση στη Γάζα πρέπει να επανεξεταστεί. Την ίδια ώρα πρέπει να υπάρξει απελευθέρωση των ομήρων, οι οποίοι κρατούνται σε απάνθρωπες συνθήκες. Η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να έχει άμεση πρόσβαση στη Γάζα. Μια εκεχειρία είναι απαραίτητη τώρα».

Σουίνι: «Θα δημιουργήσει ακόμα περισσότερο ανθρώπινο πόνο»

Ο πρωθυπουργός της Σκωτίας, Τζον Σουίνι, δήλωσε πως η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης για κατάληψη της Γάζας θα «δημιουργήσει ακόμα περισσότερο ανθρώπινο πόνο». Σε ανάρτησή του στο X, έγραψε: «Η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να αναλάβει τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας είναι εντελώς απαράδεκτη. Θα δημιουργήσει ακόμα περισσότερο ανθρώπινο πόνο για τους Παλαιστίνιους και θα κλιμακώσει την σύγκρουση. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να σταματήσει το Ισραήλ και να εξασφαλίσει την εκεχειρία».

ΥΠΕΞ Ισπανίας: Καταδικάζουμε την απόφαση

Η ισπανική κυβέρνηση καταδίκασε την απόφαση εκείνης του Ισραήλ να κλιμακώσει την στρατιωτική κατοχή της Γάζας. Σύμφωνα με το AFP, ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες δήλωσε: «Καταδικάζουμε την απόφαση της κυβέρνησης του Ισραήλ να κλιμακώσει με στρατιωτική κατοχή της Γάζας. Θα προκαλέσει μονάχα περισσότερη καταστροφή και πόνο» ενώ συμπλήρωσε: «μια μόνιμη εκεχειρία, η άμεση και μαζική είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας και η απελευθέρωση των ομήρων είναι οι άμεσες ανάγκες».

ΥΠΕΞ Ολλανδίας: «Λάθος κίνηση»

Το σχέδιο του Ισραήλ να εντείνει τις επιχειρήσεις στη Γάζα «είναι η λάθος κίνηση» εκτίμησε και ο υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας, Κασπάρ Βελντκαμπ την Παρασκευή.

Σε ανάρτησή του ανέφερε συγκεκριμένα: «Το σχέδιο της κυβέρνησης Νετανιάχου να εντείνει τις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα, είναι η λάθος κίνηση. Η ανθρωπιστική κατάσταση της Γάζας είναι καταστροφική και απαιτεί άμεση βελτίωση. Αυτή η απόφαση δεν βοηθά με κανέναν τρόπο σε αυτό και δεν θα βοηθήσει ούτε τους ομήρους να επιστρέψουν στο σπίτι τους».

ΥΠΕΞ Δανίας: «Η απόφαση πρέπει να ανατραπεί άμεσα»

«Η απόφαση του Ισραήλ να εντείνει τη στρατιωτική της επιχείρηση στη Γάζα είναι λάθος και πρέπει να ανατραπεί άμεσα» ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν σε τηλεοπτικές του δηλώσεις.

Χαμάς: «Ένα ακόμα έγκλημα πολέμου»

«Ένα νέο έγκλημα πολέμου» χαρακτήρισε την απόφαση του Ισραήλ για κατάληψη της Γάζας, η Χαμάς. Η ισλαμιστική οργάνωση προειδοποίησε πως η συγκεκριμένη επιχείρηση θα έχει «σοβαρό κόστος». «Το υπουργικό συμούλιο των Σιωνιστών ενέκρινε τα σχέδια κατάληψης και εκκένωσης της Γάζας από τους κατοίκους της κάτι που συνιστά ένα νέο έγκλημα πολέμου που ο κατοχικός στρατός προτίθεται να πραγματοποιήσει εναντίον της πόλης. Προειδοποιούμε την εγκληματική κατοχή ότι αυτή η εγκληματική περιπέτεια θα κοστίσει στους ίδιους πολύ και δεν θα είναι “περίπατος”»

Σε εξέλιξη μυστικές διαπραγματεύσεις

Παρά την ανακοίνωση του ισραηλινού σχεδίου, μεσολαβητές από την Αίγυπτο και το Κατάρ φέρεται να δουλεύουν για ένα πλαίσιο το οποίο θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών, με αντάλλαγμα το τέλος του πολέμου στη Γάζα και την υποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Λωρίδα, αναφέρουν δύο Άραβες αξιωματούχοι που επικαλείται το Associated Press.

Το πλαίσιο, το οποίο ακόμα δουλεύεται, ώστε να αποφασιστεί «κολλά» στο τι θα γίνει με τον οπλισμό της Χαμάς για την οποία το Ισραήλ απαιτεί τον πλήρη αφοπλισμό της, ενώ η ισλαμιστική οργάνωση αρνείται να τα παραδώσει. Αξιωματούχος που εμπλέκεται άμεσα με τις διαπραγματεύσεις, τονίζει πως αυτές βρίσκονται σε εξέλιξη, όμως βρίσκουν «τοίχο» στο συγκεκριμένο θέμα.

Σύμφωνα με το σχέδιο η Χαμάς θα πρέπει να αποποιηθεί τον έλεγχο της Γάζας, τον οποίο θα αναλάβει μια αραβο-παλαιστινιακή επιτροπή, η οποία θα εποπτεύσει την ανοικοδόμηση, με νέα αστυνομία η οποία θα εκπαιδευτεί από δύο χώρες συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή. Είναι άγνωστος ο ρόλος που θα κληθεί να παίξει η με δυτική στήριξη νέα παλαιστινιακή αρχή.