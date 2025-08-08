Το κυβερνητικό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε πρόταση του Μπενιαμίν Νετανιάχου ώστε ο στρατός του Ισραήλ να καταλάβει την πόλη της Γάζας και να αφοπλίσει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, ανακοίνωσε στα εβραϊκά μέσω X τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, προβλέπεται η κατάληψη της πόλης της Γάζας (βόρεια) και η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό «εκτός των ζωνών μάχης».

Κατά την ίδια πηγή, το σχέδιο που εγκρίθηκε προβλέπει «τον αφοπλισμό της Χαμάς», «την επιστροφή των ομήρων, τόσο όσων βρίσκονται στη ζωή όσο και αυτών που έχουν αποβιώσει», την «αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας» και «τον έλεγχο ασφαλείας του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας», καθώς και την «εγκαθίδρυση εναλλακτικής πολιτικής διοίκησης» που δεν θα ανήκει «ούτε στη Χαμάς ούτε στην Παλαιστινιακή Αρχή».

Δεν ξεκαθαρίζεται αν σχεδιάζεται η επιβολή ισραηλινής κατοχής σε όλη τη Δυτική Όχθη, κάτι που ανήγγειλε ο κ. Νετανιάχου χθες.

Μιλώντας στο Fox News, ο ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε πως «για να εγγυηθούμε την ασφάλειά μας, έχουμε σκοπό να απαλείψουμε τη Χαμάς εκεί, να επιτρέψουμε στον πληθυσμό να είναι ελεύθερος και να περάσουμε (την εξουσία) σε πολιτική διακυβέρνηση που δεν θα είναι η Χαμάς και δεν θα είναι οποιοσδήποτε συνηγορεί υπέρ της καταστροφής του Ισραήλ. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Να απαλλάξουμε τους εαυτούς μας και να απελευθερώσουμε τον λαό της Γάζας από την απαίσια τρομοκρατία της Χαμάς».

Η έγκριση του σχεδίου ολοκλήρωσε συνεδρίαση διάρκειας δέκα και πλέον ωρών, που ολοκληρώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί.

Κατά εκτιμήσεις που μεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο, ο στρατός του Ισραήλ ελέγχει το 75% του θυλάκου υπό πολιορκία, που έχει υποστεί πελώριες καταστροφές έπειτα από 23 μήνες πολέμου, με τον πληθυσμό να απειλείται από γενικευμένο λιμό, όπως προειδοποιεί ο ΟΗΕ.

Η επιβολή πλήρους κατοχής στη Λωρίδα της Γάζας θα απαιτούσε επιχειρήσεις εξάμηνης διάρκειας, κατά δημοσιεύματα του Τύπου του Ισραήλ.

Τι προβλέπει το σχέδιο

Το σχέδιο φέρεται να στοχεύει στην ολοκληρωτική καταστροφή της Χαμάς και στην άσκηση πίεσης για την απελευθέρωση των 50 ομήρων που εξακολουθεί να κρατά -περίπου 20 εξ αυτών θεωρούνται ζωντανοί- μετά την αποτυχία των πρόσφατων διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με τους timesofisrael η πρώτη φάση προβλέπει την κατάληψη της Πόλης της Γάζας και των προσφυγικών καταυλισμών στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας, οδηγώντας περίπου το ήμισυ του πληθυσμού νοτιότερα προς την ανθρωπιστική ζώνη της Μαουάσι.

Από την έναρξη του πολέμου, ο ισραηλινός στρατός (IDF) έχει αποφύγει σε μεγάλο βαθμό να εισέλθει σε μεγάλο μέρος της πόλης της Γάζας.

Η επιχείρηση πιθανόν να απαιτήσει τη μαζική εκκένωση της περιοχής όπου ζουν περίπου 800.000 κάτοικοι.

Δεν είναι άμεσα σαφές εάν η κατάληψη της πόλης της Γάζας αποτελεί μέρος ευρύτερου σχεδίου για την πλήρη κατοχή της Λωρίδας της Γάζας, όπως ανέφερε ο Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο Fox News την Πέμπτη.

Η πόλη της Γάζας αποτελεί τμήμα του 25% της Λωρίδας που δεν έχει ακόμη καταληφθεί από τον ισραηλινό στρατό, μαζί με αρκετά προσφυγικά καταυλισμούς στο κεντρικό τμήμα της Γάζας.

Σε αυτές τις περιοχές πιστεύεται ότι κρατούνται οι εναπομείναντες όμηροι, γεγονός που οδήγησε τον αρχηγό του επιτελείου του IDF, Εγιάλ Ζαμίρ, να εκφράσει την αντίθεσή του στην επιχείρηση που προωθεί ο Νετανιάχου, φοβούμενος ότι θα θέσει σε κίνδυνο τους κρατούμενους.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του συμβουλίου, πραγματοποιήθηκαν έντονες διαδηλώσεις τόσο στην Ιερουσαλήμ, κοντά στο γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού όπου συνεδρίαζαν, όσο και στο Τελ Αβίβ, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος κόμματος Λικούντ.

Εκατοντάδες διαδηλωτές εξέφρασαν την αντίθεσή τους στον πόλεμο στη Γάζα, ζητώντας την άμεση απελευθέρωση των ομήρων και απαιτώντας τη σύναψη μιας συνολικής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Πηγή: ΑΠΕ