Το κυβερνητικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε την πρόταση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, η οποία προβλέπει την κατάληψη «της πόλης της Γάζας» από τις στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας, όπως μετέδωσε πριν λίγο ο Μπαράκ Ραβίντ, ισραηλινός ρεπόρτερ του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios και του CNN, επικαλούμενος ανώνυμη πηγή από την ισραηλινή κυβέρνηση.

🚨🚨🚨Israeli official tells me: The Israeli security cabinet approved Prime Minister Netanyahu's proposal for the occupation of Gaza city — Barak Ravid (@BarakRavid) August 8, 2025

Το σχέδιο φέρεται να στοχεύει στην ολοκληρωτική καταστροφή της Χαμάς και στην άσκηση πίεσης για την απελευθέρωση των 50 ομήρων που εξακολουθεί να κρατά -περίπου 20 εξ αυτών θεωρούνται ζωντανοί- μετά την αποτυχία των πρόσφατων διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με τους timesofisrael η πρώτη φάση προβλέπει την κατάληψη της Πόλης της Γάζας και των προσφυγικών καταυλισμών στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας, οδηγώντας περίπου το ήμισυ του πληθυσμού νοτιότερα προς την ανθρωπιστική ζώνη της Μαουάσι.

Από την έναρξη του πολέμου, ο ισραηλινός στρατός (IDF) έχει αποφύγει σε μεγάλο βαθμό να εισέλθει σε μεγάλο μέρος της πόλης της Γάζας.

Η επιχείρηση πιθανόν να απαιτήσει τη μαζική εκκένωση της περιοχής όπου ζουν περίπου 800.000 κάτοικοι.

Δεν είναι άμεσα σαφές εάν η κατάληψη της πόλης της Γάζας αποτελεί μέρος ευρύτερου σχεδίου για την πλήρη κατοχή της Λωρίδας της Γάζας, όπως ανέφερε ο Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο Fox News την Πέμπτη.

Η πόλη της Γάζας αποτελεί τμήμα του 25% της Λωρίδας που δεν έχει ακόμη καταληφθεί από τον ισραηλινό στρατό, μαζί με αρκετά προσφυγικά καταυλισμούς στο κεντρικό τμήμα της Γάζας.

Σε αυτές τις περιοχές πιστεύεται ότι κρατούνται οι εναπομείναντες όμηροι, γεγονός που οδήγησε τον αρχηγό του επιτελείου του IDF, Εγιάλ Ζαμίρ, να εκφράσει την αντίθεσή του στην επιχείρηση που προωθεί ο Νετανιάχου, φοβούμενος ότι θα θέσει σε κίνδυνο τους κρατούμενους.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του συμβουλίου, πραγματοποιήθηκαν έντονες διαδηλώσεις τόσο στην Ιερουσαλήμ, κοντά στο γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού όπου συνεδρίαζαν, όσο και στο Τελ Αβίβ, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος κόμματος Λικούντ.

Εκατοντάδες διαδηλωτές εξέφρασαν την αντίθεσή τους στον πόλεμο στη Γάζα, ζητώντας την άμεση απελευθέρωση των ομήρων και απαιτώντας τη σύναψη μιας συνολικής ειρηνευτικής συμφωνίας.