Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης πως το Ισραήλ σκοπεύει να πάρει υπό τον έλεγχό της της Λωρίδα της Γάζας όχι όμως για να την προσαρτήσει ή για να κυβερνά την περιοχή και αντίθετα θα τον παραδώσει σε «αραβικές δυνάμεις».

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Νετανιάχου ρωτήθηκε αν το Ισραήλ θα «αναλάβει τον έλεγχο της Γάζας». «Έχουμε σκοπό, ώστε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια. Όμως δεν θέλουμε να είμαστε εκεί ως διακυβέρνηση. Θέλουμε να την παραδώσουμε σε αραβικές δυνάμεις που θα κυβερνήσουν πραγματικά, χωρίς να μας απειλούν, και να δώσουν στους κατοίκους της Γάζας μια καλή ζωή».

Σε εξέλιξη βρίσκεται εν τω μεταξύ το ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας το οποίο συζητά την καθολική κατάληψη της Γάζας, με τον Α/ΓΕΕΘΑ της χώρας Εγιάλ Ζαμίρ να προειδοποιεί τους παρόντες υπουργούς, πως οι ζωές των ομήρων θα βρεθούν σε κίνδυνο αν το Ισραήλ προχωρήσει το σχέδιό του.

«Δεν έχουμε κανέναν τρόπο να εγγυηθούμε ότι δεν θα τους κάνουμε κακό» προειδοποίησε. Ο ίδιος εξέφρασε προβληματισμό και για την επέκταση της στρατιωτικής επιχείρησης σημειώνοντας πως αυτό θα ήταν σε βάρος ζωών στρατιωτών, θα εξαντλούσε τους στρατιωτικούς πόρους και θα οδηγούσε σε τεράστιες προκλήσεις.

Από την πλευρά τους οι υπουργοί, σύμφωνα με το Channel 12, κατέκριναν τον Α/ΓΕΕΘΑ για τους προβληματισμούς του, υποστηρίζοντας πως η επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» απέτυχε στους στόχους της. Ο αρχηγός του στρατεύματος, απάντησε λέγοντας πως η επιχείρηση πέτυχε στο να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη διάσωση των ομήρων.

Χαμάς: Το σχέδιο Νετανιάχου για πλήρη έλεγχο της Γάζας είναι «πραξικόπημα»

Η Χαμάς αποδοκίμασε σήμερα τις δηλώσεις του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι το Ισραήλ σκοπεύει να έχει υπό στρατιωτικό έλεγχο ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας, υπογραμμίζοντας ότι το σχέδιο ισοδυναμεί με «πραξικόπημα» εν μέσω των διαπραγματεύσεων με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ηγεσία του παλαιστινιακού κινήματος, αναφέρεται μεταξύ άλλων πως τα σχέδια του Νετανιάχου να διευρύνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα καταδεικνύουν ότι στόχος του είναι να θυσιάσει τους ισραηλινούς ομήρους προκειμένου να εξυπηρετήσει προσωπικά του συμφέροντα.