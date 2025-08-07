Ο Ρουζμπέχ Βαντί την Τετάρτη, αφού κρίθηκε ένοχος για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ και για διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με έναν Ιρανό πυρηνικό επιστήμονα ο οποίος δολοφονήθηκε κατά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς του Ιουνίου.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα και τη δική του ομολογία, γνώριζε πλήρως ότι συνεργαζόταν με την ισραηλινή μυστική υπηρεσία Μοσάντ. Κατείχε ευαίσθητη θέση σε κομβικό ιρανικό οργανισμό, γεγονός που τον καθιστούσε ιδιαίτερα πολύτιμο στόχο για τις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών.

Η στρατολόγησή του έγινε μέσω διαδικτύου, και ακολούθησε σειρά αξιολογήσεων από στελέχη της Μοσάντ. Αφού επαληθεύτηκε το επίπεδο πρόσβασής του σε διαβαθμισμένες πληροφορίες, πράκτορας με το ψευδώνυμο «Άλεξ» επιτάχυνε τη διαδικασία. Στη συνέχεια, άλλος πράκτορας με το όνομα «Κέβιν» ανέλαβε τον συντονισμό του Βαντί, δίνοντάς του επίσημες οδηγίες συνεργασίας.

Αντί για παραδοσιακές ανταμοιβές, ο Βαντί είχε ζητήσει και λάμβανε μηνιαίες πληρωμές μέσω ψηφιακού πορτοφολιού κρυπτονομισμάτων.

Η Μοσάντ του παρείχε τεχνική εκπαίδευση και κρυπτογραφημένες συσκευές επικοινωνίας, ώστε να μπορεί να συλλέγει και να μεταδίδει ευαίσθητες πληροφορίες. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του, ταξίδεψε πέντε φορές μυστικά στη Βιέννη, όπου συμμετείχε σε συναντήσεις με πράκτορες της Μοσάντ υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Εκεί λάμβανε αναλυτικές οδηγίες, προτού επιστρέψει στην Τεχεράνη για την εκτέλεση των αποστολών του.

Ο Βαντί ήταν επιφορτισμένος με την κατάθεση εβδομαδιαίων αναφορών σχετικά με εσωτερικές εξελίξεις και επιχειρησιακές πληροφορίες. Οι πληρωμές του γίνονταν αφού απαντούσε σε τεχνικά αιτήματα της Μοσάντ. Κατηγορείται επίσης ότι παρείχε πληροφορίες που οδήγησαν στον θάνατο Ιρανού πυρηνικού επιστήμονα κατά τη διάρκεια του πολέμου 12 ημερών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, τον Ιούνιο.

Οι ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας είχαν θέσει τον Βαντί υπό παρακολούθηση και τον συνέλαβαν μόλις επιβεβαίωσαν τις διασυνδέσεις του με τη Μοσάντ. Κατηγορήθηκε για κατασκοπεία, συνεργασία με το σιωνιστικό καθεστώς και αποδοχή πληρωμής για τις ενέργειές του.

Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε θάνατο, βάσει του «Νόμου κατά των εχθρικών ενεργειών του Σιωνιστικού Καθεστώτος», καθώς και διατάξεων του Ισλαμικού Ποινικού Κώδικα του Ιράν, κρίνοντας ότι οι ενέργειές του απειλούσαν σοβαρά την εθνική ασφάλεια και τη δημόσια τάξη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, πάνω από 700 κατάσκοποι με δεσμούς με τη Μοσάντ έχουν συλληφθεί στο Ιράν εν μέσω της πρόσφατης έντασης με το Τελ Αβίβ. Σε προηγούμενη υπόθεση, τρεις άνδρες που επιχείρησαν να περάσουν εκρηκτικά στο Ιράν για τη δολοφονία υψηλόβαθμων προσώπων, εκτελέστηκαν στην Επαρχία του Δυτικού Αζερμπαϊτζάν.

Παράλληλα, οι ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας αναφέρουν ότι εντόπισαν και εξάρθρωσαν αρκετές μυστικές εγκαταστάσεις drone, τις οποίες φέρεται να λειτουργούσαν πράκτορες της Μοσάντ σε Τεχεράνη και άλλες πόλεις, τους τελευταίους μήνες.