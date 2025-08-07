Το Ισραήλ δεν θα προσαρτήσει τη Γάζα σύμφωνα με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το στρατηγικό του όραμα για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας περιλαμβάνει τη μεταβίβαση του ελέγχου της περιοχής σε ένα «μεταβατικό διοικητικό σώμα», του οποίου η σύνθεση παραμένει απροσδιόριστη.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός επανέλαβε τους βασικούς στόχους της χώρας του στη Γάζα: Την πλήρη διάλυση της Χαμάς και την άνευ όρων επιστροφή των ομήρων. Ο Νετανιάχου τόνισε ακόμα πως η σύγκρουση θα μπορούσε να τερματιστεί άμεσα, εφόσον η Χαμάς κατέθετε τα όπλα της και απελευθέρωνε τους περίπου 20 ομήρους.

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ έχει προγραμματιστεί να συνεδριάσει το απόγευμα της Πέμπτης για να συζητήσει εάν τελικά θα προχωρήσει σε μια πλήρη στρατιωτική κατοχή της Λωρίδας της Γάζας.