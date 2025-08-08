Σκηνές αγωνίες εκτυλίχθηκαν στην παραλία Πλατύ στη Λήμνο, όταν δύο ανήλικα παιδιά παρασύρθηκαν από ισχυρούς ανέμου ενώ ήταν σε σανίδα SUP.

Το Λιμενικό Σώμα Μύρινας έριξε στη μάχη δύο περιπολικά σκάφη, ενώ ο Στρατός συντόνισε την απογείωση ελικοπτέρου Super Puma, το οποίο συνέδραμε στον εντοπισμό τους, καθώς η ζωή τους βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

Όπως αναφέρει το τοπικό Μέσο limnoslive, οι διασώστες κατάφεραν να εντοπίσουν τα δύο ανήλικα παιδιά μέσα σε λίγα λεπτά και να τα περισυλλέξουν.

Τα δύο ανήλικα είναι καλά στην υγεία τους, ενώ η ψύχραιμη και άμεση αντίδραση των δυνάμεων διάσωσης αποδείχθηκε καθοριστική για την έκβαση της υπόθεσης.