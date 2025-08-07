Σεξουαλική επίθεση ισχυρίζεται ότι υπέστη μια Βρετανίδα τουρίστρια από έναν χειριστή αλεξίπτωτου θαλάσσης στη Σούσσα της Τυνησίας. Η 52χρονη Μισέλ Γουίλσον, μητέρα τριών παιδιών, κατήγγειλε ότι ο άνδρας την πίεσε πάνω του και την άγγιξε «περίεργα» κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Η Μισέλ είχε προγραμματίσει μια πτήση με αλεξίπτωτο θαλάσσης μαζί με μια φίλη της, αλλά της είπαν ότι είχε πολύ αέρα και ότι δεν θα μπορούσαν να πετάξουν μαζί οι δυο τους, αλλά με έναν χειριστή, σύμφωνα με το «The Sun».

Είπε ότι η φίλη της ανέβηκε πρώτη και «πέρασε υπέροχα, χωρίς προβλήματα».

Η ίδια τόνισε στην κατάθεσή της, ότι μπορούσε να δει ότι υπήρχε μεγάλη απόσταση μεταξύ του σώματος της φίλης της και του χειριστή του αλεξίπτωτου θαλάσσης. Αλλά η εμπειρία της ήταν πολύ διαφορετική.

«Τα πόδια του ήταν αγκιστρωμένα γύρω μου, το ένα χέρι του ήταν πάνω στο αλεξίπτωτο, το άλλο όχι. Τότε ένιωσα να αγγίζει το πόδι μου. Τραβούσε το πίσω μέρος του μπικίνι μου και τραβούσε το λουράκι, ενώ το έσφιγγε για να με φέρει πιο κοντά.

«Με χούφτωνε και κινούνταν μπρος-πίσω πάνω μου, ενώ μου μιλούσε στα αραβικά. Ένιωθα να με πιέζει. Συνέχισα να καμπυλώνω την πλάτη μου. Ένιωσα βιασμένη και βρώμικη, φοβήθηκα», δήλωσε σοκαρισμένη η 52χρονη.

«Ήταν μια φρικτή εμπειρία και φοβόμουν πολύ. Ένιωθα αβοήθητη, κρεμασμένη στον αέρα».

Όταν προσγειώθηκε, ξέσπασε σε κλάματα. Παραπονέθηκε στον διευθυντή του κέντρου θαλάσσιων σπορ και στη συνέχεια πήγε στην τοπική αστυνομία. Η Μισέλ πλήρωσε 6.000 λίρες (12.300 δολάρια Αυστραλίας) για το πακέτο διακοπών της EasyJet στη Σούσσα με την 17χρονη κόρη της, τους 16χρονους δίδυμους γιους της και τη φίλη της κόρης της, επίσης 17 ετών, αλλά δεν μπόρεσε να απολαύσει το υπόλοιπο του ταξιδιού της.

«Ως γυναίκες, περιμένεις να ακούσεις κάποια αστεία από τους άνδρες σε αυτές τις χώρες, αλλά αυτό δεν ήταν αστείο, ήταν σεξουαλική επίθεση», είπε.

Πιστεύει ότι ο δράστης έχει συλληφθεί και η ασφαλιστική της εταιρεία και το υπουργείο Εξωτερικών τη βοηθούν στην υπόθεση. Η EasyJet δήλωσε: «Η ασφάλεια και η ευημερία των πελατών μας είναι προτεραιότητα και συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την κ. Γουίλσον».