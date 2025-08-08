Ατύχημα, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, συνέβη το μεσημέρι της Πέμπτης σε παραλία του Ποσειδίου Χαλκιδικής. Μια 26χρονη τραυματίστηκε όταν μια ομπρέλα θαλάσσης, που παρασύρθηκε από τον αέρα, την χτύπησε στο πόδι.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1 το μεσημέρι, ενώ η νεαρή γυναίκα απολάμβανε τον ήλιο. Άμεσα, ένας διασώστης του ΕΚΑΒ Κασσάνδρας, ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, της παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Με τη βοήθεια του πληρώματος ασθενοφόρου που έφτασε γρήγορα στο σημείο, έγινε ακινητοποίηση του μέλους και επίδεση για τον έλεγχο της αιμορραγίας.

Η 26χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και θα αφαιρεθεί το ξένο σώμα, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που τηρούνται σε τέτοιες περιπτώσεις.