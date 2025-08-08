Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Καλαμπάκας – Τρικάλων όταν ένας δικυκλιστής συγκρούστηκε με κοπάδι αγριογούρουνων.

Ο οδηγός του δίκυκλου δεν πρόλαβε να αντιδράσει όταν το κοπάδι των άγριων ζώων βρέθηκε μπροστά του με αποτέλεσμα να πέσει πάνω τους και στη συνέχεια να συρθεί στο οδόστρωμα.

Όπως μεταδίδει το trikalaola, ο άνδρας από τη σύγκρουση και το σύρσιμο στο έδαφος έσπασε τον ώμο του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς να φέρει άλλα σοβαρά τραύματα. Περαστικοί οδηγοί ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ όπου τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Τρικάλων.

Ιδίως στην περιοχή της Καλαμπάκας οι κάτοικοι κάθε βράδυ αντικρίζουν μέσα στην πόλη κοπάδια αγριογούρουνων.