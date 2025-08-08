Ανεξέλεγκτη συνεχίζει να μαίνεται η φωτιά στην Κερατέα, αφήνοντας πίσω της στάχτη, κατεστραμμένα σπίτια και καμένα ζώα. Το πάλαι ποτέ καταπράσινο τοπίο έχει καταστραφεί, με τους διασώστες να κάνουν αγώνα δρόμου για να σώσουν ανθρώπινες ζωές αλλά και όσα περισσότερα ζώα μπορούν.

Συγκλονιστικά είναι τα πλάνα που κατέγραψε ο τηλεοπτικός σταθμός OPEN, στα οποία φαίνεται ένας τρομαγμένος σκύλος να έχει βρει καταφύγιο σε μια αποθήκη περικυκλωμένη από τις φλόγες. Ένας άνδρας προσπαθεί απεγνωσμένα να σπάσει το λουκέτο της πόρτας για να τον ελευθερώσει, χωρίς όμως να καταφέρει να τον απεγκλωβίσει εκείνη τη στιγμή. Από πάνω, πυροσβεστικό αεροσκάφος πραγματοποιεί ρίψη νερού για να περιορίσει τη φωτιά.

Η αγωνία μετατρέπεται τελικά σε ανακούφιση, καθώς ο σκύλος φαίνεται να διασώζεται, όπως καταγράφεται σε μεταγενέστερες εικόνες. Καθώς ο χώρος ακόμη κάπνιζε, ένας εθελοντής τον δροσίζει με νερό και προσπαθεί να τον καθησυχάσει. Ο σκύλος παραμένει ακίνητος, εμφανώς σοκαρισμένος από την εμπειρία, ενώ οι φιλόζωοι εθελοντές επιβεβαιώνουν τον επιτυχή απεγκλωβισμό του.