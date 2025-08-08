Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχαν πρόσφατα μια τηλεφωνική συνομιλία που μετατράπηκε σε έντονη λογομαχία σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρει το NBC News, επικαλούμενο ανώνυμους ανώτερους αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η έντονη αυτή τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουλίου, αφού ο Νετανιάχου δήλωσε σε μια εκδήλωση ότι, παρά τις ευρέως διαδεδομένες αναφορές για πείνα και λιμό στη Γάζα, «δεν υπάρχει λιμός στη Γάζα» — στην οποία ο Τραμπ απάντησε δημόσια την επόμενη μέρα ότι δεν ήταν «ιδιαίτερα πεπεισμένος» από τη διαβεβαίωση του Νετανιάχου, αναφέροντας ότι υπήρχε «πραγματικός λιμός» στη Γάζα και προσθέτοντας: «Αυτό δεν μπορείς να το προσποιηθείς.»

Το άρθρο αναφέρει ότι μετά τα σχόλια του Τραμπ, ο Νετανιάχου απαίτησε μια τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο και οι δύο μίλησαν λίγες ώρες αργότερα.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο πρωθυπουργός είπε στον Τραμπ ότι οι αναφορές περί λιμού στη Γάζα είχαν «κατασκευαστεί» από τη Χαμάς και ότι η πείνα δεν ήταν ευρέως διαδεδομένη στον θύλακα. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το NBC, ο Τραμπ διέκοψε τον Νετανιάχου και άρχισε να φωνάζει, λέγοντας ότι οι συνεργάτες του του είχαν δείξει αποδείξεις πως παιδιά στη Γάζα πεινούσαν και ότι δεν ήθελε να ακούσει ότι αυτά είναι «ψεύτικα».

Το ρεπορτάζ περιγράφει τη συνομιλία ως «μία άμεση, κυρίως μονόδρομη συζήτηση σχετικά με την κατάσταση της ανθρωπιστικής βοήθειας», στην οποία, σύμφωνα με πρώην Αμερικανό αξιωματούχο που ενημερώθηκε για το τηλεφώνημα, «ο πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν αυτός που μιλούσε περισσότερο».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αξιωματούχοι τόσο στον Λευκό Οίκο όσο και στο Ισραήλ αρνήθηκαν να σχολιάσουν τη συγκεκριμένη συνομιλία.