Η εντυπωσιακή Ίλη Ιππικού που είχε δημιουργηθεί μόλις πριν από 4,5 χρόνια, τον Φεβρουάριο του 2021, προκειμένου να συμμετέχει σε παρελάσεις και επίσημες εκδηλώσεις, αποτελεί πλέον παρελθόν. Η διάλυσή της εντάσσεται στις πρόσφατες καταργήσεις και συγχωνεύσεις μονάδων που εξήγγειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, βάζοντας και τυπικά τίτλους τέλους σε μια πρωτοβουλία που είχε προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας της.

Θυμίζουμε ότι η ιδέα για την ίδρυση της Ίλης ανήκε στον τότε Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνο Φλώρο, και η μονάδα υπαγόταν στο Γενικό Επιτελείο Στρατού. Στόχος της ήταν να επαναφέρει την παρουσία αλόγων σε μεγάλες εθνικές επετείους, παρελάσεις και άλλες τελετουργικές εκδηλώσεις, αποδίδοντας τιμή στην ιστορική παράδοση του ελληνικού Ιππικού.

Η μονάδα στεγαζόταν στις εγκαταστάσεις της Μονάδας Ιππικού – Τεθωρακισμένων στον Αυλώνα. Εκεί φιλοξενούνταν τα 13 άλογα της Ίλης, με τη φροντίδα τους να αναλαμβάνουν 17 αξιωματικοί και 49 υπαξιωματικοί που είχαν αποσπαστεί για τον σκοπό αυτό. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, ο αριθμός του προσωπικού μειώθηκε, καθώς είχε αρχίσει να γίνεται εμφανές πως η διάλυση ήταν θέμα χρόνου. Η συντήρηση των αλόγων απαιτούσε πόρους και εγκαταστάσεις, ενώ η επιχειρησιακή τους χρησιμότητα ήταν ουσιαστικά μηδενική.

Παρά τη σύντομη πορεία της, η Ίλη Ιππικού πρόλαβε να αφήσει το στίγμα της σε ορισμένες εκδηλώσεις. Η πιο εντυπωσιακή ήταν αναμφίβολα η παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2021, για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Τότε, 15 ιππείς με άλογα της Διεύθυνσης Ιππικού – Τεθωρακισμένων εμφανίστηκαν μπροστά στους λιγοστούς λόγω της πανδημίας επισήμους, φορώντας στολές από διάφορες περιόδους της ελληνικής στρατιωτικής ιστορίας – από την Επανάσταση του 1821 και τους Βαλκανικούς Πολέμους, μέχρι τον Α΄ και τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο αλλά και σύγχρονα καθιερωμένα στρατιωτικά ενδύματα. Οι ιππείς κρατούσαν ιστορικές σημαίες που συμβόλιζαν τους αγώνες του έθνους, ενώ ανάμεσα στους προσκεκλημένους που απόλαυσαν το θέαμα ήταν και ο τότε διάδοχος και νυν βασιλιάς της Μεγάλης Βρετανίας, Κάρολος Γ΄.

Η πρώτη επίσημη παρουσίαση της Ίλης ως πλήρους σχηματισμού έγινε στις 21 Δεκεμβρίου 2023, στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, μετά την ορκωμοσία των πρωτοετών Ευελπίδων της Τάξης 2027. Δώδεκα ιππείς, φορώντας παραδοσιακές στολές του Ιππικού του Ελληνικού Στρατού, παρήλασαν μπροστά στους παρευρισκόμενους, δημιουργώντας μια εικόνα που θύμιζε παλαιότερες εποχές.

Υπήρχε επίσης πρόθεση να συμμετάσχει το Ιππικό και στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2023. Μάλιστα, πέντε ημέρες πριν, πραγματοποιήθηκε νυχτερινή πρόβα στην πλατεία Συντάγματος και στην οδό Πανεπιστημίου, παρουσία του επικεφαλής της Ίλης, Ανδρέα Στεργίου, πρώην δημάρχου Πεντέλης. Η εικόνα των αλόγων να κινούνται νύχτα μπροστά από τη Βουλή προσέλκυσε το ενδιαφέρον περαστικών και φωτογράφων. Ωστόσο, μία ημέρα πριν από την εθνική επέτειο, αποφασίστηκε η μη συμμετοχή τους, καθώς η εκπαίδευση των αλόγων δεν είχε ολοκληρωθεί. Σήμερα, με την επίσημη κατάργηση της Ίλης, το ερώτημα που μένει ανοιχτό είναι τι θα γίνει με τα 13 άλογα. Δεν έχει γνωστοποιηθεί ακόμη εάν θα παραδοθούν σε ιππικούς ή φιλοζωικούς συλλόγους ή κάποιοι από τους δωρητές τους θα θελήσουν να τα πάρουν πίσω.

Μεταξύ των τετράποδων θηλαστικών συγκαταλέγονταν ο Κότινος, ένα πανέμορφο ψηλό άλογο που πήρε το όνομά του από το αρχαίο κλαδί ελιάς, ο Καπουέρο με καταγωγή από την Τσεχία και αίμα γερμανικό που αγοράστηκε από τον ιππικό όμιλο Βαρυμπόμπης για 3.000 ευρώ, η Αναάρα ήταν άλογο ιπποδρόμου που αγοράστηκε από τον προπονητή ιπποδρόμου Γιάννη Μυκονιάτη, ο Έντι που τον χάρισε στον Ελληνικό Στρατό ο ταξίαρχος Δημήτριος Στεργίου – Καψάλης, ο Σαλονικιός ή Καρντάσης που αγοράστηκε από έναν αγρότη στη Θεσσαλονίκη, ο Ζιλιέν και ο Δίας, που αγοράστηκαν από την Πάτρα. Ακολούθως οι υπεύθυνη της Ίλης είχαν ταξιδέψει σε Ζάκυνθο και Μεσολόγγι προκειμένου να επιλέξουν και τα υπόλοιπα άλογα.