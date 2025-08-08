Η είδηση του ξαφνικού θανάτου της 34χρονης Λένας Σαμαρά, κόρης του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, έχει προκαλέσει θλίψη στο πανελλήνιο, με πλήθος ανθρώπων να εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στην οικογένεια. Μεταξύ αυτών και η Μιμή Ντενίση, η οποία φαίνεται πως γνώριζε προσωπικά την αδικοχαμένη κοπέλα.

Η σπουδαία καλλιτέχνιδα, συγκλονισμένη από τον θάνατο της νεαρής κοπέλας, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία όπου ποζάρει χαμογελαστή με τον Αντώνη και τη Γεωργία Σαμαρά, τη μητέρα της 34χρονης. Η ανάρτηση συνοδεύεται από ένα σπαρακτικό μήνυμα, με το οποίο αποχαιρετά την Λένα και απευθύνει τα συλλυπητήριά της στους γονείς της.

«Τόσο νέα, τόσο δημιουργική με ευγένεια και ήθος. Πόσο άδικο. Αντώνη, Γεωργία πονάω μαζί σας. Ο Θεός να σας δώσει δύναμη να αντέξετε. Προσευχόμαστε για εσάς και την αγνή ψυχή της Λένας που θα είναι πάντα πλάι σας», έγραψε η Μιμή Ντενίση.